Как простушки становятся секс-бомбами: секреты скандального порно-визажиста

Ребекка Ли Кастро — одна из самых известных визажистов фильмов для взрослых. Она одним взмахом кисточки мастерски превращает ничем не примечательных на первый взгляд девушек в пышущих сексом див. В нашем материале мы расскажем, как проходит подготовка актрис к съемкам в фильмах эротического жанра, и раскроем несколько закулисных тайн.

В современном мире много необычных профессий, и одна из них — порно-визажист, то есть специалист по гриму порноактрис. Наша героиня — Ребекка Ли Кастро — страстно любит то, чем занимается. О специфике работы с зарубежными звездами фильмов для взрослых, закадровых историях и курьезах во время подготовки к съемкам читайте далее.

Обычно визажист Ребекка Ли Кастро приезжает на место съемок одной из первых, а уходит еще до того момента, как страсти совсем уж накаляются.

«Моя работа похожа на любую другую. Мне нравится делать макияж, и я не позволяю тому, что творится вокруг, на меня воздействовать», — рассказала она.

Веселые истории

Бывают в работе Ли Кастро и неловкие моменты.

«Я обычно стараюсь не вдаваться в подробности, как именно актеры готовятся к съемкам. Однако знаю, что многим приходится обязательно делать клизмы и очищать прямую кишку.

Однажды я делала макияж актрисе, которая внезапно вскочила, встала на четвереньки и вытащила анальную пробку.

Конечно, я была не готова к такому развитию событий, но отреагировала спокойно — девушка всего лишь разминалась перед своей работой», — поделилась визажистка. По ее мнению, макияж порнозвезд сильно изменился за последнее время. Это связано с развитием HD-технологий. Кожа должна быть безупречной, без малейших видимых изъянов.

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«Когда я работаю на съемках фильмов для таких компаний, как Brazzers или Naughty America, для каждой сцены прописан определенный образ.

Свадебный мейк и макияж для съемок в порно — это не одно и то же. Героини фильмов для взрослых должны выглядеть максимально гламурно и ярко»,

— уверена Ли Кастро.

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Бьюти-хаки

На протяжении долгих лет работы в этой индустрии у Ребекки появились свои бьюти-хаки. Актрисы фильмов для взрослых вынуждены часами работать в душных помещениях под ослепляющим светом софитов, поэтому визажистка обязательно использует водостойкие средства.

Какой бы ни была жаркой (во всех смыслах этого слова) сцена, макияж должен оставаться идеальным. В увесистом кейсе Ли Кастро всегда лежит стойкая тушь для ресниц, а также розовая вода.

«Во время энергичных съемок кожа актрис часто краснеет, и чтобы ее успокоить, я распыляю термальную или розовую воду», — поделилась своими профессиональными секретами визажистка.

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Она предпочитает кремовые или гелевые тени — они не растекаются и долго сохраняют насыщенный цвет. Чтобы сделать взгляд выразительно-манящим, Ребекка использует накладные ресницы. Также есть определенные бьюти-продукты, которых следует избегать. В черном списке — темные помады и липкие блески для губ.

Кожа звезд фильмов для взрослых всегда выглядит загорелой. Но и тут есть нюансы. Нет, девушки не ходят каждую неделю в солярий и не летают на курорты. Визажисты смешивают увлажняющий крем с тонирующим лосьоном и покрывают им актрис с головы до ног.

Чтобы скрыть шрамы на груди (не секрет, что многие звезды эротического жанра делают маммопластику), Ребекка наносит на рубцы плотный тональный крем. А вот до «нижнего этажа» кисти визажистки не доходят.

Актрисы используют лубриканты, поэтому смысла накладывать грим на интимную зону просто нет.

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Среди клиентов Ли Кастро не только женщины, но и мужчины. «Для того, чтобы привести кожу представителей сильного пола в порядок, я использую основу, тональный крем и средства для контуринга. Причем внимание уделяю не только лицу, но и всему телу», — рассказала она.

Чтобы сделать тон кожи идеальным в два счета, Ли Кастро использует специальный прибор — аэрограф. Макияж, выполненный с его использованием, держится до 12-18 часов, при этом не растекается и не требует закрепления пудрой.

Он устойчив к поту, поэтому во время съемок актерам не приходится держать себя в руках, заботясь о том, все ли в порядке.

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Ребекка признается, что многие ее коллеги отказывались работать в этой индустрии. Однако она видит лишь одни преимущества. «Мой рабочий день длится всего пару часов (вместо 14-16, если вы трудитесь на съемках телепрограмм и кинофильмов). Я ценю творческую свободу. Для фотосессий мне обычно приходится делать нюдовый макияж, а здесь можно дать волю фантазии», — признается она.

Ли Кастро уверена, что макияж помогает актерам лучше вживаться в роли. «Стоит сделать мейкап, как образ сразу становится законченным, обычные девушки и парни буквально на глазах превращаются в звезд.

Мне повезло, что я могу быть частью этого увлекательного действа».