Засните правильно и получите удовольствие: ученые раскрыли секрет «секса во сне»

Для того, чтобы определить, что именно обеспечивает приток эротики в сновидения, американские психологи провели эксперимент с участием 670 здоровых человек.

Ученые решили найти ответ на вопрос о том, что позволяет видеть сны эротического содержания, сообщает сетевое издание «ВладТайм». Специалисты установили: на градус чувственности во сне влияет поза спящего человека.

К эксперименту были привлечены 670 студентов без врожденных заболеваний и без нарушений в половой системе. Работа с ними показала: видеть эротические сны склонны те, кто спит, лежа на животе.

Таковых, кстати, ученые насчитали всего 5%.

Пока исследователи не могут дать четкого объяснения тому, почему именно сон на животе обеспечивает пикантные грезы. Но некоторые гипотезы на этот счет все же выдвинули.

Согласно одной из них,

в таком положении тела ощутимее оказывается приток крови к половым органам, что итоге и стимулирует сновидения в чувственном ключе вплоть до получения оргазма.

По другой версии, в положении лежа на животе сдавливаются легкие, что вызывает легкую асфиксию и последующую сексуальную разрядку.

Отметим, что сон на животе оценивается терапевтами как не самый подходящий для здоровья.

В таком положении у спящего человека возникает неправильное давление на все внутренние органы, это вредно для позвоночника и для дыхательной системы,

говорят эксперты. Кроме того, подобное положение тела провоцирует появление морщин на коже лица.