Ученые узнали, когда от секса лучше отказаться

Ряд научных экспериментов, проведенных американскими учеными, позволил заключить, что в некоторых случаях лучше повременить с сексом.

Если человек пережил сильный стресс, то секс в таких обстоятельствах может поспособствовать усугублению негативных процессов с психикой. Занятия сексом в период пережитого сильного стресса способны спровоцировать появление сильной депрессии, информируют «Актуальные новости».

По словам научных специалистов, при обычных условиях активная интимная жизнь способна сугубо положительно влиять на организм и здоровье людей. Состояние полового возбуждения коррелирует с ростом мозговой активности и более интенсивным очищением головного мозга от засоряющих его компонентов. Но

исследование, в котором использовалась методика МРТ-сканирования, показало: сексуальные контакты во время стресса способствуют повышению уровня гормона окситоцина в крови, а вместе с ним и развитию психически тяжелых реакций.

Гормон окситоцин нередко называют гормоном любви. Известно, что на мужчин и женщин он воздействует неодинаково. Проводившееся ранее учеными из Калифорнийского университета исследование демонстрировало повышенное содержание окситоциан в крови у женщин, страдавших тревожным расстройством, тяжелыми ПМС и регулярными депрессивными состояниями.

Также выяснилось, что у женщин, находящихся в состоянии стресса, показатель уровня этого гормона был резко повышенным – его повышенная выработка оказалась следствием специфической реакции мозговых клеток на стрессовые переживания.

Еще большее увеличение выработки окситоцина в моменты интимной близости у женщин, переживших стресс, может крайне неблагоприятно сказаться на их эмоциональном тонусе и состоянии психики, резюмировали в итоге исследователи.