Разоблачен один из главных мифов о сексе

Вы тоже думаете, что секс сжигает калории и помогает худеть не хуже спорта? Поверьте, это не так.

Канадские исследователи опровергли весьма популярное мнение о пользе секса для снижения веса. Принято считать, что интимная близость способствует сжиганию калорий, причем так, словно человек занимается пробежкой.

Ученые отметили, что подобное представление о сексе не соответствует действительности, пишет VistaNews.

Если даже сексуальная активность и помогает организму быстрее утилизировать калории, сравнения со спортом она все равно не выдерживает.

«Занятие сексом не заменит спорт. Средняя продолжительность полового акта составляет от 6 до 10 минут, а для достижения эффекта похудения нужно заниматься спортом более 2 часов в неделю», - мотивировали свое решение специалисты.

Что касается жиросжигающей способности секса, то ученые подсчитали:

количество сгорающих во время интимного процесса калорий не слишком значительно, у женщин это примерно 69 калорий, у мужчин - до 100 калорий.

В одном гамбургере калорий содержится значительно больше.

Ранее сообщалось о том, что ученые пришли к неожиданному заключению: они установили, что регулярный секс отнюдь не делает супругов счастливее, вопреки известному мнению на этот счет. «Наиболее счастливыми чувствуют себя партнеры, имеющие половой контакт один раз в неделю», - заявили канадские ученые.