Назван лучший алкогольный напиток для прелюдии к сексу

Западные ученые пришли к заключению о том, что перед сексом может быть совсем не лишним выпить некоторое количество шампанского.

Шампанское названо специалистами идеальным напитком для любовной прелюдии, сообщил «ВладТайм». Особенно полезно в такой ситуации шампанское для мужчин: у них употребление этого напитка способствует качественной эрекции, так как под его влиянием расслабляются кровеносные сосуды и увеличивается кровоток.

Также шампанское позитивно воздействует на половой акт, помогает его продлить. При этом речь идет о небольшом количестве шампанского. По словам ученых, достаточно выпить один-два бокала.

Кстати, шампанское улучшает не только сексуальную жизнь. В небольших количествах игристое вино положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и работу мозга - этот напиток препятствует процессу образования тромбов в сосудах и артериях, являющихся главной причиной смертельно опасных инфарктов и инсультов.