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Самые большие мужские ошибки в сексе, или Что раздражает женщин в интиме

medikforum.ru
Иллюстративное фото | Фото: panthermedia.net/Ivan Montero/Scanpix

Женщины рассказали о самых больших ошибках, которые мужчины совершают во время занятий сексом. Эта информация поможет представителям сильного пола производить неизгладимое впечатление на своих партнерш.

Сегодня мужчины и женщины в постели являются куда более раскованными, чем полвека назад. Еще в 1960-е годы на супругов, которые практиковали оральный секс, могли смотреть, как на потерявших все представления о морали и нравственности людей, а анальный считался настоящим извращением. Сегодня все изменилось. Но очень важно правильно заниматься любыми видами секса, доставляя радость своему партнеру, а не раздражение.

Сексологи выяснили, какие ошибки мужчины чаще всего совершают во время секса.

К числу наиболее распространtнных и вызывающих самое резкое раздражение женщины относят желание мужчин получать оральное удовольствие, не спрашивая на это разрешение.

Другими словами, мужчина чуть ли не силой подводит голову женщины к своему половому члену или же сам подносит его ко рту.

Женщины считают, что их партнеры должны спрашивать о том, если у женщин настроениt заниматься оральным сексом, а не принуждать к нему. В противном случае это становится крайне неприятным и даже агрессивным занятием.

В целом женщинам не нравится, что мужчины вообще не интересуются всем тем, что больше всего заводит их партнерш и доставляет им удовольствие в постели.

Это еще одна наиболее распространенная ошибка мужчин. Если партнеры ведут откровенные разговоры об этом, а не экспериментируют, то женщины испытывают гораздо больше удовольствия от секса. Ошибкой также является потеря интереса к женщине после оргазма, который испытывает мужчина.

Многие представители сильного пола перестают стимулировать свою партнершу, отказываясь даже от простых объятий и поцелуев после того, как получают удовольствие.

Таких партнеров женщины считают чрезмерными эгоистами и заниматься сексом с ними более не стремятся.

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