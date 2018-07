Интерес к «футбольному» порно вырос вдвое

С начала Чемпионата мира по футболу частота запросов «футбол» и «соккер» увеличилась в целом на 113 процентов. Пик популярности подобных эротических видео пришелся на первые дни мундиаля — 18-20 июня. Тогда количество запросов превышало привычные показатели в 2,7 раза.

Днем наименьшего интереса к «футбольному» порно стало 30 июня. Но и тогда пользователи в 1,8 раза чаще запрашивали эту категорию в сравнении с началом месяца.

Также аналитики определили, в каких странах любовь к футболу сильнее интереса к порно, подсчитав падения трафика PornHub во время матчей национальных сборных.

Оказалось, что самые преданные спортивные болельщики обитают в Сенегале, Иране, Исландии, Хорватии и Марокко. Трафик из этих стран упал на 40-47 процентов.

Россия оказалась на предпоследнем, 31-м месте. Интерес к порно у россиян во время игр сборной уменьшился лишь на шесть процентов.

Замыкает рейтинг Австралия.

Подробная статистика по странам - на PornHub >>>

Ранее сайт PornHub поставил категорию российских роликов на первое место в выдаче на портале. Это было сделано в честь победы российской сборной в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

In honor of today's win, the Russian category is #1 on Pornhub. #WorldCup pic.twitter.com/JKl1n9PBBD— Pornhub ARIA (@Pornhub) July 1, 2018