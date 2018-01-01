Три слова, которые мужчины хотят слышать во время секса

Мужчины назвали три слова, которые им чаще всего хочется услышать во время занятий сексом с женщиной. И это совсем не волшебные «Я тебя люблю!», как многие могут подумать, пишет medikforum.ru.

Статистика показывает, что большинство мужчин молчат во время занятий сексом, но это вовсе не значит, что представители сильного пола ожидают такого же молчания со стороны женщин.

В реальности многим мужчинам хочется слышать от женщин не только восторженные стоны, повышающие их собственную самооценку.

Существуют и определённые слова, очень уместные в этих обстоятельствах, которые положительно влияют на «исполнительское мастерство» мужчин в постели.

А значит, умело использующие эти слова женщины могут получить и значительно больше удовольствия от занятий сексом.

Журналисты из Великобритании опросили 1000 мужчин, чтобы узнать, какие слова они хотят слышать во время секса.

Кому-то может показаться, что мужчинам хотелось бы услышать «Я тебя люблю!», однако эта заветная фраза больше требуется женщинам, но не их партнерам.

На самом деле 44% участников опроса хотели бы услышать от женщины во время секса слова «Пожалуйста, не останавливайся». На втором месте фраза «Мне очень-очень хорошо!», которая нравится 26% опрошенных.

Кроме того, все мы знаем о том, что многие мужчины озабочены размером своего достоинства. А потому если женщина во время секса произнесет восторженным тоном: «Он такой у тебя большой...» - она попадет в яблочко. 17% участников опроса назвали эти слова ключевыми для себя.

Кстати, «Я тебя люблю!» в самом конце этого списка. Эти слова во время секса хотели бы услышать только 13% мужчин. Меньшей популярностью пользуется лишь очень странная для данных обстоятельств фраза-вопрос «Не хочешь ли съесть бутерброд?». Зато

гораздо больше воодушевления мужчины испытывают от такого женского утверждения, как «Ты лучший мужчина в моей жизни» или предложения «Давай сделаем это еще раз».

Мужчине также очень польстит, если женщина предложит ему заниматься сексом как можно чаще.