Брокколи и яичные желтки по-особому действуют на мозг

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by kaythaney

Исследование ученых из США показало, что употребление продуктов питания с лютеином, таких как брокколи и яичные желтки, влияет на деятельность серого вещества. Люди, потребляющие достаточно лютеина, отличаются высоким показателем кристаллизованного интеллекта, констатировали авторы работы.

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Сотрудники Университета Иллинойса установили, что между высоким уровнем потребления лютеина и мозговой активностью есть связь.

Продукты с лютеином могут способствовать снижению риска воспаления в головном мозге человека и активизируют процесс передачи сигналов между нервными клетками,

что сказывается на качестве когнитивной деятельности, сделали вывод специалисты.

Заметный эффект улучшения мозговой активности, по словам ученых, дает употребление брокколи, шпината и яичных желтков.

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«Присутствующий в них лютеин оказывал влияние на толщину серого вещества в парагиппокампальной коре. Чем больше толщина серого вещества в этой области - тем лучше состояние кристаллизованного интеллекта», - отметили исследователи.

Такой вывод ученых связан с результатами эксперимента, в котором приняли участие 122 человека в возрасте 65-75 лет. Участники прошли процедуру МРТ и выполнили серию тестовых заданий. Выяснилось, что у добровольцев, в чьем организме уровень лютеина был наиболее высоким, височная кора мозга, имеющая прямое отношение к кристаллизованному интеллекту, находилась в лучшей форме.

Эти испытуемые, соответственно, продемонстрировали наиболее хорошие результаты во время решения тестовых заданий.

Кристаллизованный интеллект включает знания, накапливаемые от предыдущего обучения и прошлого опыта. К ситуациям, которые требуют использования кристаллизованного интеллекта, относятся задания на чтение и понимание текста.

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