Королева Елизавета ІІ пожаловалась на здоровье

90-летняя британская королева Елизавета ІІ отменила рождественские планы из-за проблем со здоровьем.

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг, 95-летний принц Филипп, герцог Эдинбургский, заявили, что отменяют свою рождественскую поездку в Сандрингемский дворец, расположенный в Норфолке, из-за плохого самочувствия.

Так 21 декабря представители монархов Англии должны были отправиться в ежегодную поездку в город Кинг Линн в графстве Норфол, но

всего за полчаса до отъезда перенесли традиционный визит.

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«Королева и герцог Эдинбургский очень сильно простужены, поэтому они приняли решение не ехать в Сандрингем сегодня», – прокомментировал представитель королевской семьи британскому HELLO!















































Aizvērt Выставка нарядов королевы Елизаветы II в Виндзорском дворце Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA





