Королева Елизавета ІІ пожаловалась на здоровье

90-летняя британская королева Елизавета ІІ отменила рождественские планы из-за проблем со здоровьем.
- Елизавета II съязвила о своем здоровье в свете последних событий 28 июня 2016 г.
- Елизавета II публично поставила принца Уильяма на место 17 июня 2016 г.
Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг, 95-летний принц Филипп, герцог Эдинбургский, заявили, что отменяют свою рождественскую поездку в Сандрингемский дворец, расположенный в Норфолке, из-за плохого самочувствия.
Так 21 декабря представители монархов Англии должны были отправиться в ежегодную поездку в город Кинг Линн в графстве Норфол, но
всего за полчаса до отъезда перенесли традиционный визит.Еще по этой теме
«Королева и герцог Эдинбургский очень сильно простужены, поэтому они приняли решение не ехать в Сандрингем сегодня», – прокомментировал представитель королевской семьи британскому HELLO!