Это очень опасно! 6 признаков того, что у вас может быть тромб

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by liviana1992

Сгусток крови. Эти два слова могут означать очень страшные вещи. Кровь должна свертываться - так тело останавливает кровотечение. Вы наверняка видели сгустки крови после ран, царапин и ссадин. Но иногда они бывают не видны. И когда это происходит, это ужасно: именно тромбы обычно бывают причиной инфарктов, инсультов, сердечных приступов и других серьезных проблем со здоровьем. Как заранее узнать, что на пороге беда - читайте ниже...

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1. Отек какой-то одной конечности

Обычно такое бывает, когда у человека развивается тромбоз глубоких вен.

Из-за этого приток крови к некоторым частям тела ухудшается и жизненно важные внутренние органы перестают получать кислород в нужном количестве.

Вещь эта очень опасна, поэтому не стоит игнорировать отеки, особенно в ногах.

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2. Боли в ногах

Общим признаком ТГВ являются частые боли и покалывания в нижних частях ног. Особенно опасно, если это еще и совпровождается частыми судорогами. Так что если вы переживаете что-то подобное, обратитесь к врачу!

3. Странные красные полосы на коже

Помните: синяк - это еще одна форма тромба.

Но если вы видите красные полосы, и расположены они параллельно венам, то это не просто «синяки». Немедленно обратитесь к врачу!

Эти красные «прожилки» еще обычно очень теплые наощупь. Если вы заметили их на себе или на ком-то из близких, не откладывайте визит к врачу.

4. Боли в груди во время глубоких вдохов

Если у вас возникают боли или покалывания в груди во время глубоких вдохов, это может быть признаком того, что сгустки крови стали накапливаться уже в легких.

Эта штука смертельно опасна, причем развязка может наступить буквально в любой момент. В таких случаях обращаться к врачу надо НЕМЕДЛЕННО.

5. Одышка

Речь не о тех случаях, когда вы поднялись по лестнице на 15-й этаж. А о тех, когда одышка - «беспричинная». Она тоже может указывать на сгустки крови вокруг легких. Обычно она еще сопровождается внезапным головокружением.

Любой из таких симптомов должен заставить вас немедленно обратиться к врачу.

6. Необъяснимый кашель

Если вы кашляете безо всякой на то причины (т. е. не болеете простудными заболеваниями, не курите, а рентген показал, что легкие чисты), вам нужно чаще обращать внимание на свой сердечный ритм и ритм дыхания.

Если кашель сопровождается или болью в груди, или сбивчивым ритмом, или необъяснимой одышкой, вам нужно показаться врачу.

Тромбы несут в себе смертельную угрозу. Не берите на себя лишние риски и не стесняйтесь показываться врачам «из-за всякой ерунды». Этот как раз тот случай, когда геройство или стеснение может стоить кому-то жизни!

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