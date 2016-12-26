Ученые: Голод — хороший стимул для повышения трудоспособности

Голод значительно повышает трудоспособность человека, заявили ученые из США по итогам исследования с участием 1500 добровольцев.

В ходе эксперимента всем участникам не давали пищи в течение 36 часов. Подопытные, которые являлись сотрудниками одной фирмы, не ели с вечера понедельника до утра среды.

Весь период голодания специалисты наблюдали за поведением испытуемых, их трудоспособностью, активностью и желанием работать. Оказалось, что в эти 36 часов практически за всеми сотрудниками наблюдалась большая креативность, чем до голодания.

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Ученые уверены, что такая тенденция связана с тем, что во время отдыха от пищи организм человека переключается на другие источники энергии

— например, накопленный ранее жир. А это, как ни странно, дает возможность работать более продуктивно.

Ранее сообщалось, что небольшие голодовки иногда полезны для мозга человека. Из-за недостатка питательных элементов организм снижает активность нейротрансмиттеров, которые передают импульс от нервных клеток.

Отсутствие питательных веществ несет угрозу для стабильной работы нервной системы, поэтому организм запускает аварийную функцию, которая отключает эту систему. Непродолжительные голодовки полезны тем, что дают нервам на какое-то время успокоиться.