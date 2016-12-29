Медики вычислили самый смертоносный месяц года

Ученые рассказали, какой месяц самый смертоносный, а какой день - самый депрессивный.

Наиболее смертоносным месяцем в году является январь, об этом заявили австралийские ученые. По мнению экспертов,

тяжелым испытанием для психики является именно начало года, а наиболее депрессивным днем в году назван третий понедельник января.

Исследователи из Мельбурнского университета в Австралии выяснили, что праздничные дни связаны с ростом количества сердечных приступов. На этот показатель, по их мнению, влияют употребление алкоголя и жирной пищи, стресс и затрудненный доступ в больницы, пишет «Газета.ру».

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Более ранние исследования, проведенные в США, также указывали на связь праздников и произошедших за пределами медицинских учреждений инфарктов. Однако специалистов из Мельбурна интересовало, справедливы ли результаты, касающиеся США, и для других стран. Так, например, США находятся в Северном полушарии, и рождественские праздники там выпадают на зимние дни, когда количество смертей от сердечных приступов в целом выше из-за похолодания и сезонных колебаний уровня витамина D и холестерина.

Чтобы разобраться в этом вопросе, ученые проанализировали данные о смертях от инфаркта в Новой Зеландии в период с 25 декабря по 7 января за 25 лет и сравнили их с ожидаемым числом смертей на основе средних значений. Всего было рассмотрено 197 тыс. случаев гибели от инфаркта, из которых 95 тыс. произошли за пределами больницы.

Исследование подтвердило результаты, полученные в США, и позволило выявить тенденцию как в холодное, так и в теплое время года.

Ранее повышение смертности связывали в том числе с уровнем загрязненности воздуха зимой и более частыми респираторными заболеваниями. Однако, по всей видимости, праздничные гулянья вносят свой вклад в количество смертей независимо от сезона. Кроме того, в рождественские каникулы многие оказываются вдали от дома и не всегда могут вовремя получить медицинскую помощь.