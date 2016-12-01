Рецепт стремительного похудения от звезды КВН

За год Ольга Картункова сбросила 61 килограмм. Она уверяет, что главное – сила воли.

Вопрос о том, как резко похудела звезда КВН и телешоу «Однажды в России» на канале ТНТ Ольга Картункова, продолжает волновать поклонников. Шутка ли – из 138-килограммового гиганта она превратилась в стройную даму.

Актриса признается, что борьба за идеальный вес была серьезной: «Весила-то более 130 кг. И вкусно покушать всегда любила.

Тяжело отказаться от привычного рациона – булочки, мяско... Это все равно что у наркомана отнять наркотик или у алкоголика бутылку».

Но у нее просто не было выбора.

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«Я год назад упала, порвала нерв на ноге. Врачи сказали, что проблема не встала бы так остро, находись я в нормальном весе. И намекнули, что если и дальше хочу видеть жизнь в ярких красках, то придется серьезно заняться здоровьем, а для начала похудеть.

Да я уже и сама это понимала – когда в телеке себя увидела, схватилась за голову: неужели эта женщина – я?!»,

– цитирует Картункову портал Sobesednik.ru.

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Фото из Instagram:

Ольга не раз говорила, что разработала целую систему правильного питания: «Я полностью отказалась от сладкого, исключила из рациона хлеб, перешла на раздельное питание.

Ела маленькими порциями – по пять-шесть раз в день, в основном фрукты, овощи, куриную грудку. В результате стало легче ходить, ушла одышка, перестали болеть суставы».

Она радуется, что уже 18 человек следом за ней похудели: «Они тоже мне пишут – спрашивают совета, поддерживаем друг друга. Они сбросили вес – кто 7, кто 10 килограммов, есть 32, 38 и даже 42 кило».

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