Названы самые доступные суперпродукты

Говоря о суперпродуктах, эксперты часто сыплют экзотическими наименованиями – капуста кале, ягоды годжи, семена чиа и т. д. Но можно ли найти суперпродукты в нашем обычном магазине?

С точки зрения науки, к суперпродуктам относятся такие продукты, которые

одновременно содержат в себе максимум питательных веществ, при этом помогают организму сжигать жир и к тому же являются мощным источником антиоксидантов.

На страницах издания Steak Lovers специалисты рассказали о продуктах питания, доступных потребителю.

Так, например, они посоветовали регулярно употреблять белокочанную капусту, которая, по словам экспертов, ни в чем не уступает более дорогостоящей цветной и содержит очень большое количество витаминов.

Реклама

Также супрепродуктом является нут. «Бобы нута являются идеальным сырьем для хумуса и фалафеля, а содержащиеся в них соединения полезны для сердца и кровеносной системы», - отметили медики.

В список самых полезных и важных продуктов, по их словам, входит и клюква - аналог ягод годжи. Продавцы нередко завышают цены на эти ягоды, тогда как

то же количество полезных веществ можно заполучить из обычной клюквы, которая содержит рекордные показатели витамина С и антиоксидантов,

сообщили специалисты.

Другим доступным суперодуктом они назвали яблоки. Научные работники конкретизировали, что эти фрукты - источник незаменимой разновидности клетчатки, пектина. Регулярное потребление яблок способствует уменьшению воспалительных процессов в организме и риска инсультов, подчеркнули врачи.

Еще по этой теме