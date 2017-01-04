Надвигается эпидемия гриппа. Как от него уберечься?

Известно, что существуют 3 вида профилактики гриппа. Это профилактика с помощью вакцин (но об этом следует позаботиться заранее), химиопрофилактика (противовирусные средства) и профилактика, подразумевающая под собой соблюдение правил личной и общественной гигиены.

Вакцинация является самой надежной защитой при любых эпидемиях гриппа. Приобретенный в результате вакцинации иммунитет надежно защищает от заболевания.

Цель вакцинации — не полная ликвидация гриппа как инфекции, а снижение заболеваемости и смертности от гриппа, и особенно от его осложнений,

от обострения и отягощения сердечно-сосудистых, легочных заболеваний и другой хронической патологии.

Очевидны важность и необходимость проведения профилактических мероприятий в период эпидемии гриппа. Меры по ограничению распространения инфекции очень просты — изоляция и карантин, повышение личной гигиены, использование дезинфицирующих средств, попытки не создавать большого скопления людей. Не случайно во время эпидемии ограничивают проведение массовых мероприятий.

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Что надо предпринять, чтобы не заболеть самому и не заразить окружающих:

- избегать контакта с больными людьми;

- стараться не подходить к больному ближе чем на 1 метр;

- при контакте с больными людьми надевать маску;

- мыть руки с мылом или антибактериальными средствами (спиртсодержащие растворы) для предотвращения распространения инфекции;

- закрывать нос и рот во время кашля и чихания, используя одноразовые носовые платки;

- избегать большого скопления людей (зрелищных мероприятий, собраний, встреч);

- регулярно проветривать помещение;

- не трогать грязными руками глаза, нос и рот;

- вести здоровый образ жизни (полноценный сон, свежий воздух, активный отдых, сбалансированная пища, богатая витаминами), что поможет организму бороться с любыми инфекциями.

Если вы все-таки заболели, то:

* Оставайтесь дома, чтобы не подвергать опасности других людей и избежать опасных осложнений.

* Соблюдайте постельный режим.

* По возможности изолируйте себя от других членов семьи.

* При первых симптомах заболевания вызовите врача.

* Пользуйтесь одноразовыми носовыми платками и после использования немедленно их выбрасывайте.

* Пейте больше витаминизированных жидкостей, а также настои на клюкве, бруснике, обладающие жаропонижающими свойствами

* Выполняйте все назначения врача и принимайте препараты, особенно антивирусные, строго по схеме.

Необходимо пройти полный курс приема препаратов, даже если вам кажется, что вы уже здоровы.

* Внимательно следите за своим состоянием, чтобы при возможном ухудшении самочувствия своевременно обратиться к врачу и получить необходимое лечение.

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