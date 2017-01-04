Надвигается эпидемия гриппа. Как от него уберечься?

Известно, что существуют 3 вида профилактики гриппа. Это профилактика с помощью вакцин (но об этом следует позаботиться заранее), химиопрофилактика (противовирусные средства) и профилактика, подразумевающая под собой соблюдение правил личной и общественной гигиены.
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Вакцинация является самой надежной защитой при любых эпидемиях гриппа. Приобретенный в результате вакцинации иммунитет надежно защищает от заболевания.
Цель вакцинации — не полная ликвидация гриппа как инфекции, а снижение заболеваемости и смертности от гриппа, и особенно от его осложнений,
от обострения и отягощения сердечно-сосудистых, легочных заболеваний и другой хронической патологии.
Очевидны важность и необходимость проведения профилактических мероприятий в период эпидемии гриппа. Меры по ограничению распространения инфекции очень просты — изоляция и карантин, повышение личной гигиены, использование дезинфицирующих средств, попытки не создавать большого скопления людей. Не случайно во время эпидемии ограничивают проведение массовых мероприятий.
Что надо предпринять, чтобы не заболеть самому и не заразить окружающих:
- избегать контакта с больными людьми;
- стараться не подходить к больному ближе чем на 1 метр;
- при контакте с больными людьми надевать маску;
- мыть руки с мылом или антибактериальными средствами (спиртсодержащие растворы) для предотвращения распространения инфекции;
- закрывать нос и рот во время кашля и чихания, используя одноразовые носовые платки;
- избегать большого скопления людей (зрелищных мероприятий, собраний, встреч);
- регулярно проветривать помещение;
- не трогать грязными руками глаза, нос и рот;
- вести здоровый образ жизни (полноценный сон, свежий воздух, активный отдых, сбалансированная пища, богатая витаминами), что поможет организму бороться с любыми инфекциями.
Если вы все-таки заболели, то:
* Оставайтесь дома, чтобы не подвергать опасности других людей и избежать опасных осложнений.
* Соблюдайте постельный режим.
* По возможности изолируйте себя от других членов семьи.
* При первых симптомах заболевания вызовите врача.
* Пользуйтесь одноразовыми носовыми платками и после использования немедленно их выбрасывайте.
* Пейте больше витаминизированных жидкостей, а также настои на клюкве, бруснике, обладающие жаропонижающими свойствами
* Выполняйте все назначения врача и принимайте препараты, особенно антивирусные, строго по схеме.
Необходимо пройти полный курс приема препаратов, даже если вам кажется, что вы уже здоровы.
* Внимательно следите за своим состоянием, чтобы при возможном ухудшении самочувствия своевременно обратиться к врачу и получить необходимое лечение.Еще по этой теме