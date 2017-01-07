Взгляните на пальцы своих рук - они расскажут о склонности к болезням

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by silverfox09

По величине пальцев на кистях рук можно судить о предрасположенности людей к различным заболеваниям. В пользу данного утверждения говорят результаты исследований, проводившихся в Великобритании и США. Об этих проектах рассказал Daily Mail.

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Инициатором научного расследования особенностей, связанных с длиной пальцев, стал британский биолог из Университета Суонси профессор Джон Мэннинг. По словам ученого,

наиболее информативным индикатором возможных проблем со здоровьем является соотношение указательного и безымянного пальцев рук.

«Если у человека безымянный палец длиннее указательного, он более склонен к болезням суставов, простудным инфекциям, а также к анорексии. В то же время он меньше рискует стать заядлым курильщиком или заболеть булимией», - рассказал биолог.

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Исследование статистики заболеваемости и смертности выявило и другую закономерность – когда указательный палец длиннее безымянного. Доктор Мэннинг заявил: среди людей с такими пальцами более распространены ранние инфаркты, аллергии и бронхиальная астма. Он уточнил, что

женщины с более длинным указательным пальцем в сравнении с безымянным чаще страдают от рака груди и шейки матки.

Ученый полагает, что особенности психического и физиологического здоровья людей связаны с действием гормонов, которое испытывал их организм в период внутриутробного развития. Этот «гормональный пресс» определяет и величину пальцев на руках, убежден биолог.

«Длина пальцев напрямую зависит от того, какие гормоны, тестостерон или эстроген, преобладают в чреве матери в первые три с половиной месяца формирования плода. Принцип действия этого механизма пока неясен. Однако очевидно, что он как-то связан с тем фактом, что с 8-й по 14-ю неделю беременности на пальцах эмбриона существуют рецепторы тестостерона. Таким образом, уже при рождении дети имеют разный уровень гормона тестостерона. У людей с превалирующим безымянным пальцем его много, с превалирующим указательным – мало», - сообщил врач.

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