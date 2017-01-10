Всего одно изменение в питании спасет наш кишечник

Исследователи из США в очередной раз доказали, что употребление красного мяса вредит кишечнику человека. Сокращение его приема всего на одну порцию в неделю может спасти нас от очень болезненного абсцесса, лечение которого требует много времени и денег.

Регулярное употребление красного мяса увеличивает риск развития болезненного заболевания кишечника под названием дивертикулит. Оно представляет собой абсцессы в пищеварительном тракте, и

американские исследователи выяснили, что 6 порций красного мяса в неделю повышают риск дивертикулита на 58%.

Наблюдения также показали, что вероятность этого заболевания увеличивается на 18% на каждый день недели, в который употребляется красное мясо. А вот выбор куриного мяса или рыбы в качестве замены сокращает риск дивертикулита.

Достаточно хотя бы в один семейный ужин в неделю заменить красное мясо рыбой или курицей, как вероятность развития весьма болезненного расстройства снизится на 20%. Эксперты считают, что простые изменения образа жизни позволят контролировать болезнь, которая каждый год приводит более чем к 100 тысячам госпитализаций граждан в одной только России. Их лечение требует огромных денег.

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Дивертикулит развивается в тот момент, когда небольшие кармашки оболочки кишечника воспаляются или инфицируются, что приводит к образованию болезненных абсцессов, рубцовых тканей и фистул. Ученые из Центрального госпиталя Массачусетса и Гарвардской медицинской школы определили, что непереработанное красное мясо является основным фактором риска развития дивертикулита.

А вот повышенное употребление куриного мяса и рыбы вообще не связано с возникновением этого заболевания.

По данным Американского сообщества гастроэндоскопии, половина всех жителей страны старше 65 и почти все американцы старше 80 имеют какие-либо дивертикулы в своем кишечнике.

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