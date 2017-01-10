Мужчины, вам подарок! Четыре причины оставаться толстым и счастливым

Хочешь похудеть? Не торопись: тебя, в меру упитанного, ни за что не настигнут болезни, которые сплошь и рядом косят худых.

Нас чуть ли не с детства учили: мол, быть толстым — это плохо. А вот и нет. И вот четыре тому научно обоснованные причины.

Толстых почти не беспокоит преждевременная эякуляция

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То есть толстяки редко кончают, едва успев начать. Всему причина — большое количество гормона эстрадиола. Это женский гормон, который обычно вырабатывается у мужчин с избыточным весом. Особенно у счастливых обладателей жирка в области живота. Гормон продлевает половой акт у таких носителей в среднем на 7,3 минуты.

Гордись этим и хвастайся, что ты — гуру выносливости в сексе. Но не говори, что все это благодаря гормону не совсем мужской природы происхождения.

У толстых крепче иммунитет

Жир — твоя защита от инфекций, микробов и прочих бацилл. А когда они вовнутрь уже попали, организм начинает с ними бороться. И что он при этом активно сжигает? Правильно: жир.

Причина заключается в том, что

жировые отложения на клеточном уровне взаимодействуют с иммунной системой, помогая ей бороться с болезнетворными гостями

(согласно ученым-цитологам из Университета Чикаго).

А все тот же жир в районе живота, между прочим, вообще ускоряет регенерацию клеток. То есть если ты ненароком поцарапаешься, задев собой подло выступающие концы мебели в квартире, то благодаря брюшку все скорее заживет, чем у тощих мужчин.

Толстяков не настигнет слабоумие

Наваб Куизбаш, британский профессор с нетипичными британскими именем и фамилией, проводил длительное и масштабное исследование, в котором приняли участие 2 миллиона человек в возрасте 55+. Профессор пришел к выводу, что толстяки на 18% реже страдают от слабоумия. Причина в том, что

у них нет избытка витаминов D и E. А ведь нехватка именно этих витаминов вызывает деменцию, склероз, слабоумие, болезнь Альцгеймера и т. д.

Толстяков не достанет ревматоидный артрит

Артрит — страшная штука, вылечить которую практически нереально. Все, чем обычно занимаются — пытаются ослабить боль.

Но есть и хорошая новость. Поделился ею Карл Турессон, профессор медицины в Университете Лунда в Швеции. Он провел исследование, в результате которого пришел к выводу:

хоть повышенная масса тела оказывает большее давление на кости, риск возникновения артрита у толстых снижается.

Причина: тело вырабатывает гормоны, которые снижают риск появления этой болезни.

Забавный факт: вердикт, вынесенный Турессоном, касается исключительно мужского пола (в группе добровольцев для его эксперимента были одни мужчины — 363 чел). Так что доедая десерт своей подруги, ты совершаешь благое дело (не только для ее фигуры, но и для своих костей).

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