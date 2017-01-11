Известный диетолог дала советы стройности после 30

Сохранить стройную фигуру в возрасте после тридцати лет становится сложнее из-за естественного замедления метаболических процессов в организме. Авторитетный американский диетолог Лиза Хаим поделилась рекомендациями о том, как не набрать лишние килограммы, не сидя на диетах.

По словам гуру диетологии, в рацион питания обязательно нужно включать овощи и фрукты с высоким содержанием воды - помидоры, арбузы, грейпфруты, огурцы и т. д. Лиза Хаим отметила, что

эти растительные продукты не только содержат витамины, но и поддерживают водный баланс организма, что очень важно для активного обмена веществ.

Также врач советует завести привычку перекусывать не бутербродом или шоколадкой, - а строго твердым фруктом или овощем. Она объясняет: такие продукты долго пережевываются, что заставляет мозг получать сигналы о насыщении и не требовать еды дополнительно.

Реклама

Для тела после тридцати важно получать достаточно белка, подчеркнула диетолог. «С возрастом потребность в белке увеличивается. После 30 лет женщине необходимо больше белка, чтобы поддерживать мышечную массу, а соответственно - и тело, в форме. Кроме того, белковая пища надолго сохраняет чувство сытости», - рассказала Хаим.

Помимо этого с возрастом обостряется проблема недостатка кальция, что тоже может сказаться на метаболизме, убеждена она.

Следует чаще употреблять продукты, в которых содержится много кальция, посоветовала диетолог.

Еще один важный пункт для фигуры – сладкое. В идеале от него лучше отказаться полностью, а если очень сложно, все же уменьшить его употребление, сказала Лиза Хаим.

«Привычные сладости можно заменить фруктами и сухофруктами, горьким шоколадом. Если хотите баловать себя сладким, то готовьте его сами в домашних условиях и из натуральных ингредиентов», - рекомендовала она.

Еще по этой теме