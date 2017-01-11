Названы 23 продукта, содержащие ноль калорий!

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: PantherMedia/ScanPix

Британские диетологи обрадовали тех, кто пытается избавиться от лишнего веса. Опубликован рейтинг 23 продуктов питания, вообще не содержащих калорий - вы просто сжигаете больше энергии при их поглощении, чем получаете от их употребления.

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1. Яблоки (47 ккал на 100 г)

Яблоки битком набиты полезными витаминами С и А,

они укрепляют здоровье сердца. Великолепный выбор в качестве ежедневного диетического продукта питания.

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2. Абрикосы (12 ккал на штуку)

Употребление абрикосов снижает риск инсультов и инфарктов. Насыщены витамином С, калием и диетическими волокнами.

3. Спаржа (6 ккал на лист)

Множество антиоксидантов, витамины A, C, E и K, пищевые волокна.

4. Свекла (36 ккал на 100 г)

Отличный источник железа и золота,

содержит множество антиоксидантов, снижает артериальное давление, предотвращает деменцию.

5. Брокколи (33 ккал на 100 г)

Великолепный источник витаминов К и С, содержит много калия и волокон, защищает от таких болезней, как рак.

6. Цветная капуста (3 ккал на цветок)

В одной порции цветной капусты содержится 77% ежедневно рекомендованной взрослому человеку дозы витамина C. Также является отличным источником других важнейших витаминов.

7. Сельдерей (2 ккал на ветку)

Преимущественно состоит из воды, поэтому

человек сжигает больше калорий при употреблении сельдерея, чем получает из-за его попадания в организм.

8. Клубника (15 ккал на 100 г)

Еще один отличный источник витамина C, а также волокон, марганца и антиоксидантов.

9. Водяной кресс (4 ккал на четверть пучка)

Растение обладает особенно высоким содержанием витамина К, важного для здоровья костей, а также витамина А, важного для глаз. Содержит компоненты глюкозинолата, обладающие антираковым воздействием.

10. Огурец (6 ккал на дольку в 2,5 см)

Также преимущественно состоит из воды,

помогает вымывать из организма токсины, сохранять увлажнение, поддерживает здоровье сердца и глаз.

11. Укроп (12 ккал на 100 г)

Помимо высокого содержания волокон, укроп помогает восстановить баланс женских гормонов, который нарушается во время ПМС.

12. Чеснок (49 ккал на 100 г)

В вашем организме не будет нуля калорий после употребления большого количества чеснока, но при поедании одной головки вы точно сожжете больше калорий, чем получите.

13. Грейпфрут (24 ккал на половинку)

Исследования показывают, что

употребление грейпфрутового сока при поглощении жирных продуктов снижает уровень набираемого веса на 20%.

14. Зеленые бобы (24 ккал на 100 г)

Употребление зеленых бобов поможет обрести плоский живот, как полагают некоторые нутриционисты. Бобы содержат множество важнейших витаминов, а также некоторое количество белка.

15. Кале (33 ккал на 100 г)

Данный овощ, по мнению многих экспертов, обладает противораковым воздействием наряду с брокколи и брюссельской капустой.

16. Лук-порей (22 ккал на 100 г)

Отличный источник витамина К, а также марганца, витамина B6, меди, железа и витамина C.

17. Лимоны (3 ккал на дольку)

Долька лимона содержит всего 3 калории, и при ее употреблении вы сожжете точно такое же их количество.

18. Латук (14 ккал на 100 г)

Данная разновидность салата преимущественно состоит из воды, поэтому его листья точно не сделают вас более полными.

19. Лук (7 ккал на 100 г)

Лук постоянно встречается во всех кулинарных книгах.

При умеренном его поедании сжигается больше калорий, чем попадает в организм после употребления.

20. Малина (1 ккал на ягоду)

Малина содержит очень высокий уровень витамина C, и говорят, что она укрепляет фертильность.

21. Клубника (3 ккал на ягоду)

Содержание витамина С в клубнике выше, чем в апельсине. Эта ягода способствует пищеварению.

22. Брюква (24 ккал на 100 г)

Весьма низкокалорийный продукт, идеально подходящий для находящихся на диете.

Содержит большое количество витамина C, а также бета-каротин для здоровой иммунной системы.

23. Арбуз (16 ккал на дольку)

Идеален для увлажнения организма, предотвращает инфаркты и прибавку веса, препятствует скоплению плохого холестерина.

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