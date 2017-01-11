Найдено лучшее на свете лекарство от кашля! Не поверите, что это

Мы все знаем, что сейчас в Европе бушует эпидемия странного, малоизученного сухого кашля. Кашель - это вообще, пожалуй, одна из основных неприятностей, которые часто случаются зимой. Мы все с детства слышим, что чай с лимоном и мед - лучшие от него лекарства. Но сейчас у ученых появились данные о том, что, кажется, есть что-то получше. Намного лучше.
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Руководитель сердечно-сосудистых и респираторных исследований в Университете Халл, профессор Алин Мориса утверждает, что ее подчиненные провели ряд довольно масштабных исследований и доказали, что… Лучшее природное средство от кашля - шоколад!
Да-да, он успокаивает… И мы знаем, что это
все звучит как новость от Мэри Поппинс, но речь идет о реальном исследовании, проведенном в реальном мире.
Более того, это было САМОЕ МАСШТАБНОЕ исследование в поисках природного лекарства от кашля в Европе за все время науки.
И были получены убедительные доказательства, что порошок какао работает лучше, чем стандартные микстуры от кашля.
Поэтому сейчас ожидается всплеск появления новых лекарств, где главным действующим веществом будет какао.
Если у вас кашель, начинайте регулярно есть темный шоколад - и проблема исчезнет через 2 дня!
Ну, по крайней мере, именно через два дня шоколад помогает большинству пациентов.
И что же такого особенного в какао?
Ключевое тут вещество - теобромин, алкалоид, содержащийся в какао бобах. Он подавляет желание кашлять эффективнее, чем кодеин - основное активное вещество в абсолютном большинстве сиропов от кашля.
Но есть еще один момент…
Для достижения максимального эффекта в минимально возможные сроки лучше не шоколадку покупать, а какао, и заваривать себе горячий шоколад.
Вашему горлу нужно сформировать из него «защитную пленку», а для этого идеально подходит горячая жидкость.
Но временное облегчение даст и долька шоколад - если не проглотить ее сразу, а дать ей растаять во рту как леденцу.
Кстати, в Великобритании уже стали продавать новое лекарство - Unicough. Это микстура на основе теобромина.
А какие рецепты от кашля знаете вы? Расскажите нам в комментариях!Еще по этой теме