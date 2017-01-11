Найдено лучшее на свете лекарство от кашля! Не поверите, что это

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by liviana1992

Мы все знаем, что сейчас в Европе бушует эпидемия странного, малоизученного сухого кашля. Кашель - это вообще, пожалуй, одна из основных неприятностей, которые часто случаются зимой. Мы все с детства слышим, что чай с лимоном и мед - лучшие от него лекарства. Но сейчас у ученых появились данные о том, что, кажется, есть что-то получше. Намного лучше.

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Руководитель сердечно-сосудистых и респираторных исследований в Университете Халл, профессор Алин Мориса утверждает, что ее подчиненные провели ряд довольно масштабных исследований и доказали, что… Лучшее природное средство от кашля - шоколад!

Да-да, он успокаивает… И мы знаем, что это

все звучит как новость от Мэри Поппинс, но речь идет о реальном исследовании, проведенном в реальном мире.

Более того, это было САМОЕ МАСШТАБНОЕ исследование в поисках природного лекарства от кашля в Европе за все время науки.

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И были получены убедительные доказательства, что порошок какао работает лучше, чем стандартные микстуры от кашля.

Поэтому сейчас ожидается всплеск появления новых лекарств, где главным действующим веществом будет какао.

Если у вас кашель, начинайте регулярно есть темный шоколад - и проблема исчезнет через 2 дня!

Ну, по крайней мере, именно через два дня шоколад помогает большинству пациентов.

И что же такого особенного в какао?

Ключевое тут вещество - теобромин, алкалоид, содержащийся в какао бобах. Он подавляет желание кашлять эффективнее, чем кодеин - основное активное вещество в абсолютном большинстве сиропов от кашля.

Но есть еще один момент…

Для достижения максимального эффекта в минимально возможные сроки лучше не шоколадку покупать, а какао, и заваривать себе горячий шоколад.

Вашему горлу нужно сформировать из него «защитную пленку», а для этого идеально подходит горячая жидкость.

Но временное облегчение даст и долька шоколад - если не проглотить ее сразу, а дать ей растаять во рту как леденцу.

Кстати, в Великобритании уже стали продавать новое лекарство - Unicough. Это микстура на основе теобромина.

А какие рецепты от кашля знаете вы? Расскажите нам в комментариях!

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