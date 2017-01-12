5 здоровых напитков, которые мешают нам худеть

Все мы знаем о том, что сладкая газировка может стать причиной набора лишних килограммов, но даже некоторые так называемые здоровые напитки все-таки следует исключить из рациона, если вы планируете похудеть. 5 самых вредных здоровых напитков назвали диетологи из Нидерландов.
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Напитки с кофеином. Все эти латте, мокка, эспрессо и прочие любимые многими напитки обеспечивает нас энергией по утрам, но они же не позволяют приблизиться к заветной цели и похудеть. Проблема в том, что сливки и сахар, а также подслащенное молоко заставляют нас употреблять большое количество лишних калорий.
Если вы вообще не можете обходиться без подобных напитков, то делайте выбор в пользу черного кофе без сахара.
Обезжиренное молоко. Согласно исследованию, опубликованному журналом American Journal of Clinical Nutrition, употреблявшие обезжиренное молоко или напиток с одним процентом жирности люди прибавляли больше веса по сравнению с теми, кто пил полноценное жирное молоко. Поэтому этот вроде бы здоровый напиток все-таки следует исключить из рациона.
Холодный чай. Холодный чай кажется вполне здоровым напитком, но он содержит большое количество сахара. В некоторых разновидностях холодного чая уровень сахара измеряется столовыми ложками, из-за чего его калорийность зашкаливает. Сварите чай дома и остудите его, добавив немного лимона.
Смузи. Да, смузи заслуженно считаются вполне здоровым выбором, но все упирается в ингредиенты. Если в ваш смузи входят чашка бананов, чашка клубники и чашка молока, то калорийность такого напитка будет очень высокой. Поэтому
смешивайте бананы с каким-нибудь обезжиренным йогуртом и семечками, а не комбинируйте их с жирными продуктами или сахаром.
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Фруктовые соки. Вы должны знать о том, что большинство натуральных соков содержат большое количество сахара и калорий. Только в одном стакане виноградного сока приблизительно 153,8 калории, а в чашке яблочного сока - почти 200 калорий. Поэтому ограничьте употребление этих в общем-то здоровых напитков до одной порции в день.
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