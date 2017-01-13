Алена невозможно вылечить, но ему можно помочь!

 

Фото: пресс-фото

В многодетной семье Бартушевиц воспитываются трое сыновей, из которых старший и младший абсолютно здоровы, а вот у среднего, четырехлетнего Алена, редкое генетическое заболевание – синдром Ангельмана. Сразу после рождения не было заметно каких-то отклонений, но уже к полугодовалому возрасту мама поняла – с сыном что-то не так: и головку держит плохо, и ползать не стремится. Через год ребенку был поставлен диагноз: синдром Ангельмана. О мальчике с таким же диагнозом, Гоше Зилниексе, мы рассказывали в октябре.

К отставанию в умственном и физическом развитии присоединились приступы эпилепсии, которые часто встречаются у людей с данным диагнозом. Благодаря множественным курсам реабилитации Ален научился сидеть, а к трем годам начал ходить, однако ему все еще было очень сложно подниматься по ступенькам, ходить по неровной поверхности, бегать по траве. Но к четырем годам мальчик преодолел эти трудности и сейчас ходит самостоятельно. Ален не разговаривает, как и многие люди с синдромом Ангельмана.

Недавно он пошел в специализированный детский садик, и общение с другими детьми положительно повлияло на его развитие.

Помогают, конечно, и родные братья, у которых он многому учится.

ПБК: «Вера.Надежда.Любовь»

Дети с синдромом Ангельмана очень любят общаться, они дружелюбны. Вылечить их, к сожалению, нельзя, но помочь им в развитии речи и навыков самообслуживания, а также облегчить или устранить приступы эпилепсии возможно. В этом мальчику берутся помочь врачи Санкт-Петербурга.

Всего планируется два курса реабилитации в Санкт-Петербурге: первый – этой весной, а второй – в конце 2017 года. Для двух поездок необходимо собрать 5500 евро.

Пожертвовать на поездку Алена в Санкт-Петербург можно, позвонив по телефону 90006684, – тогда Вы перечислите 1,42 евро. Набрав номер 90006560, Вы пожертвуете бóльшую сумму – 4,27 евро.

Перечислить средства также можно, используя указанные ниже банковские счета с пометкой «Alenam Bartuševicam».

Получатель: Labdarības fonds «Ticība, Cerība, Mīlestība», reģ. Nr. 50008173931

АS «Swedbank»
SWIFT: HABALV22
Счёте: LV05HABA0551037000771

Nordea Bank AB Latvijas filiāle,
SWIFT NDEALV2X
EUR – LV19NDEA0000083088858
USD – LV72NDEA0000083088874
RUB – LV12NDEA0000083088887

Банк Citadele

Счет: LV06PARX0017233430001

Спасибо всем жертвователям!

Летом мы рассказывали о Лане Саукане.

ПБК: «Вера.Надежда.Любовь.»

Девочка до недавнего времени передвигалась только в инвалидной коляске, а из-за неправильной позы, в которой она сидела без инвалидной коляски, у нее развился подвывих обоих тазобедренных суставов. В конце декабря девочка вернулась из санкт-петербургской детской хирургической клиники, где ей была проведена операция по устранению подвывихов.

Теперь Лана может ходить в специальных ходунках, и ее возможности развития значительно расширились!


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