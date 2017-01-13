Британка рассказала об ужасах кесарева сечения

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Женщина призывает не молчать о том, что роды могут быть болезненными.

44-летняя британка Ванесса Льюис Йоманс опубликовала на Facebook селфи, сделанное после кесарева сечения, благодаря которому на свет появился ее третий ребенок.

Также женщина в красках описала физические и психологические страдания, которые ей пришлось перенести,

и добавила в конце: «Того, кто скажет мне, что родить — легко, я готова придушить голыми руками».

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В интервью The Daily Mail Йоманс рассказала, зачем написала этот пост.

«Никто не предупреждает, что кесарево сечение —

это как если бы внутри твоего тела устроили обыск — как будто в сумочке ищут флакон духов и перетряхивают ее вверх дном».

Женщина отмечает, что она панически боится операций и хирургических инструментов, и благодарит хирургов и медсестер, которые были рядом с ней. «Женщина, которая молчит о своей боли, не дает возможности окружающим поддержать ее», — считает Йоманс.

Новорожденный мальчик — третий ребенок Йоманс, еще у нее есть две дочери и две падчерицы. Йоманс вышла замуж второй раз после 30 лет, по ее словам, муж сделал операцию, восстанавливающую фертильность после вазэктомии, как подарок к первой годовщине свадьбы. Сейчас женщина восстанавливается после кесарева сечения, хорошо себя чувствует и радуется своим детям.

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