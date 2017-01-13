Врачи нашли простой способ продлить жизнь

Исследование, инициированное учеными из Университета Тафтса, США, позволило специалистам сделать вывод: каждый человек в состоянии сам продлить свою жизнь. По их мнению, для этого всего лишь нужно начать контролировать потребление соли.

«Адекватное потребление соли является экономически более эффективным способом снижения числа смертей, чем использование специальных лекарств», - таково заключение американских исследований по итогам их проекта.

Учеными была проанализирована статистка смертей в результате различных заболеваний за десятилетний период. В итоге они пришли к утверждению, что

избыточное потребление соли сказывается на заболеваемости главных органов тела, которые коррелируют с высоким риском раннего ухода из жизни.

Избыточное потребление соли связано с развитием почечной недостаточности, рака желудка и сердечно-сосудистыми нарушениями, констатировали медики.

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Всемирная организация здравоохранения рекомендует придерживаться лимита, составляющего 2000 мг соли в день. По словам авторов исследования, большинство людей потребляют почти вдвое больше.

Снизив этот уровень, они добились бы такого улучшения в здоровье, какое бы не дало употребление медикаментов,

убеждены ученые.

«Снизив потребление соли всего на 200 мг в день, что эквивалентно одному пакетику чипсов, вы можете спасти себе жизнь», - заявили представители Университета Тафтса.

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