Врачи нашли простой способ продлить жизнь

Исследование, инициированное учеными из Университета Тафтса, США, позволило специалистам сделать вывод: каждый человек в состоянии сам продлить свою жизнь. По их мнению, для этого всего лишь нужно начать контролировать потребление соли.
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«Адекватное потребление соли является экономически более эффективным способом снижения числа смертей, чем использование специальных лекарств», - таково заключение американских исследований по итогам их проекта.
Учеными была проанализирована статистка смертей в результате различных заболеваний за десятилетний период. В итоге они пришли к утверждению, что
избыточное потребление соли сказывается на заболеваемости главных органов тела, которые коррелируют с высоким риском раннего ухода из жизни.
Избыточное потребление соли связано с развитием почечной недостаточности, рака желудка и сердечно-сосудистыми нарушениями, констатировали медики.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует придерживаться лимита, составляющего 2000 мг соли в день. По словам авторов исследования, большинство людей потребляют почти вдвое больше.
Снизив этот уровень, они добились бы такого улучшения в здоровье, какое бы не дало употребление медикаментов,
убеждены ученые.
«Снизив потребление соли всего на 200 мг в день, что эквивалентно одному пакетику чипсов, вы можете спасти себе жизнь», - заявили представители Университета Тафтса.Еще по этой теме