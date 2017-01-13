Одна картинка поможет вам понять, есть ли у вас рак груди

Эрин Смит Чиз разместила на своей странице в Facebook фотографию, которая демонстрирует то, как может выглядеть и ощущаться рак молочной железы. По понятным причинам, этот снимок мгновенно разлетелся по просторам Интернета.
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Вот как она объяснила важность этих лимонов на картинке:
«В декабре 2015 года,
когда я увидела выемку, которая была похожа на один из лимонов на картинке, я сразу поняла, что у меня рак молочной железы,
- пишет она. - Я пыталась почувствовать опухоль, но моя опухоль была неощутима. У меня диагностировали рак молочной железы через 5 дней и 4-ю стадию в следующем месяце».
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Эрин решила взять все в свои руки и написала трогательную историю, прикрепив к ней фотографию, которая помогла ей. Это ее попытка помочь другим женщинам.
Это изображение является частью кампании «Знай свои Лимоны», начатой Всемирной организацией по борьбе с раком молочной железы.
Это невероятно информативная картинка, которую мужчины и женщины должны использовать до самого обследования в больнице.
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Facebook:
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«ПОЖАЛУЙСТА, прекратите играть в игры, которые на самом деле не способствуют осведомленности.
Если вы действительно хотите помочь людям с раком или тем, кто заболеет раком, обменивайтесь именно такими фотографиями»,
- пишет Эрин.
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