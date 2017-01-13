Одна картинка поможет вам понять, есть ли у вас рак груди

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by John-Morgan

Эрин Смит Чиз разместила на своей странице в Facebook фотографию, которая демонстрирует то, как может выглядеть и ощущаться рак молочной железы. По понятным причинам, этот снимок мгновенно разлетелся по просторам Интернета.

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Вот как она объяснила важность этих лимонов на картинке:

«В декабре 2015 года,

когда я увидела выемку, которая была похожа на один из лимонов на картинке, я сразу поняла, что у меня рак молочной железы,

- пишет она. - Я пыталась почувствовать опухоль, но моя опухоль была неощутима. У меня диагностировали рак молочной железы через 5 дней и 4-ю стадию в следующем месяце».

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Эрин решила взять все в свои руки и написала трогательную историю, прикрепив к ней фотографию, которая помогла ей. Это ее попытка помочь другим женщинам.

Это изображение является частью кампании «Знай свои Лимоны», начатой Всемирной организацией по борьбе с раком молочной железы.

Это невероятно информативная картинка, которую мужчины и женщины должны использовать до самого обследования в больнице.

ЧИТАЙ НА TVNET: Риск мужчин умереть от рака груди выше, чем у женщин

Facebook:

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«ПОЖАЛУЙСТА, прекратите играть в игры, которые на самом деле не способствуют осведомленности.

Если вы действительно хотите помочь людям с раком или тем, кто заболеет раком, обменивайтесь именно такими фотографиями»,

- пишет Эрин.

Пожалуйста, поделитесь этой информацией со всеми друзьями. Это может спасти кому-то жизнь...

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