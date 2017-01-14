Ученые нашли идеальный продукт для сердца

Употребление этого недорогого продукта питания способствует улучшению проводимости крови по сердечно-сосудистой системе и укреплению мышечной ткани миокарда. Такой вывод был сделан исследователями из Дании в отношении морских водорослей.
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Мужчинам и женщинам следует регулярно принимать в пищу морские водоросли, хотя бы сухие. Такой рекомендацией датские ученые поделились на страницах издания «Телеграф», сообщившего об их исследовании.
Медики констатировали:
систематическое использование водорослей в рационе улучшает самочувствие и связано со снижением рисков летального исхода.
В рамках исследования они просили пациентов больниц добавлять в свои блюда сухие водоросли.
«Нами была выявлена закономерность: если в еде тех пациентов, у которых были проблемы с сердцем, присутствовали сухие водоросли, даже в незначительных количествах, – то здоровье шло на поправку, а сердце начинало работать лучше», - рассказали специалисты из Дании.
По словам научных работников,
водоросли целесообразно добавлять к мясным блюдам – это обеспечивает их полезной клетчаткой и помогает защитить сосуды от накопления холестерина.
Особенно важны водоросли при лечении атеросклероза, отметили ученые.Еще по этой теме