Ученые нашли идеальный продукт для сердца

Салат из морских водорослей
 

Салат из морских водорослей. Фото: Flickr/by *highlimitzz

Употребление этого недорогого продукта питания способствует улучшению проводимости крови по сердечно-сосудистой системе и укреплению мышечной ткани миокарда. Такой вывод был сделан исследователями из Дании в отношении морских водорослей.

Еще по этой теме

Мужчинам и женщинам следует регулярно принимать в пищу морские водоросли, хотя бы сухие. Такой рекомендацией датские ученые поделились на страницах издания «Телеграф», сообщившего об их исследовании.

Медики констатировали:

систематическое использование водорослей в рационе улучшает самочувствие и связано со снижением рисков летального исхода.

В рамках исследования они просили пациентов больниц добавлять в свои блюда сухие водоросли.

Реклама

«Нами была выявлена закономерность: если в еде тех пациентов, у которых были проблемы с сердцем, присутствовали сухие водоросли, даже в незначительных количествах, – то здоровье шло на поправку, а сердце начинало работать лучше», - рассказали специалисты из Дании.

По словам научных работников,

водоросли целесообразно добавлять к мясным блюдам – это обеспечивает их полезной клетчаткой и помогает защитить сосуды от накопления холестерина.

Особенно важны водоросли при лечении атеросклероза, отметили ученые.

Еще по этой теме
Названы самые доступные суперпродукты

Названы самые доступные суперпродукты

Поразительный эффект! Ученые проверили влияние помидоров на сосуды

Поразительный эффект! Ученые проверили влияние помидоров на сосуды

Не игнорируйте: 6 сигналов за несколько недель до сердечного приступа

Не игнорируйте: 6 сигналов за несколько недель до сердечного приступа


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Līvāni, 99000 EUR
Дом
Дом, Babītes pag., 187299 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 750000 EUR

reklama.vesti.lv

В WhatsApp нашли лазейку для мошенников и спецслужб Hi-Tech

В WhatsApp нашли лазейку для мошенников и спецслужб

Создан самый плотный узел в мире Hi-Tech

Создан самый плотный узел в мире

На Аллегрову и Ротару напали за примитивную безвкусицу Showbiz

На Аллегрову и Ротару напали за примитивную безвкусицу

Психологи: Премии негативно влияют на психику работников Hi-Tech

Психологи: Премии негативно влияют на психику работников

Российские хоккеистки заставили замолчать освиставших гимн чехов Новости

Российские хоккеистки заставили замолчать освиставших гимн чехов

Полезно

Здоровье

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Торговые площади
Продают Торговые площади 265 000 EUR
Продают Торговые, Пурвциемс
Продают Торговые, Пурвциемс 1 800 000 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 1 200 EUR
Продают Квартиры Югла
Продают Квартиры Югла 59 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
FULL-STACK DEVELOPER
FULL-STACK DEVELOPER
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTI/-U
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTI/-U
KORPORATĪVO KLIENTU MENEDŽERI/- ...
KORPORATĪVO KLIENTU MENEDŽERI/- ...
PREČU UN PAKALPOJUMU SPECIĀLIS ...
PREČU UN PAKALPOJUMU SPECIĀLIS ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 