Три вещи помогут улучшить здоровье и внешний вид за неделю

Можно ли почувствовать качественные изменения к лучшему в своем самочувствии и внешности за короткий срок? Авторитетный в США диетолог и специалист по здоровому питанию Энди Беллатти утверждает, что да. Для этого он рекомендовал придерживаться трех простых правил.
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Рекомендации специалиста опубликовала электронная газета «Век». В частности, доктор Беллатти отметил: для хорошего самочувствия и цветущего внешнего вида в ежедневном рационе питания
важно соблюдать три пункта – полноценный питьевой режим, контроль над потреблением продуктов с натрием, а также высокий уровень клетчатки.
Что касается питьевого режима, диетолог пояснил: необходимо не только обеспечивать организм достаточным количеством жидкости, но и следить за тем, какие напитки потребляются в течение дня.
«Подслащенные напитки, газировка, соки из магазинов с высоким содержанием сахара питьем не считаются, речь идет о простой чистой воде. Полезна и вода с лимоном, лаймом или соком огурца», - сказал он.
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Также специалист по здоровому питанию обратил внимание на продукты, содержащие много натрия – всевозможные соленые закуски, чипсы, колбасы, требующие разогревания полуфабрикаты. Такие продукты становятся причиной отечности и вздутия, предостерег Энди Беллатти.
«Отказавшись лишь на одну неделю от привычных соленых блюд, вы тут же увидите положительный результат. Из организма выведется лишняя жидкость,
можно стать легче на несколько килограммов», - поделился мнением врач.
Кроме того, он посоветовал каждый день потреблять «диетическую» клетчатку, источником которой являются орехи, жесткие овощи и фрукты.
Их постоянное потребление избавляет организм от тяги к сахару, к перееданию, к поеданию вредных калорийных блюд, а также улучшает пищеварение в целом, что позитивно сказывается на внешнем виде и самочувствии, констатировал диетолог.Еще по этой теме