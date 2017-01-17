В контейнерах для еды таится страшная угроза здоровью

Безопасно ли варить еду в пакетиках или разогревать ее в микроволновке в контейнере, как это делают офисные служащие? Ученый из США Лаура Ванденберг призывает не рисковать и не употреблять пищу, прошедшую термическую обработку в пластике.

Профессор кафедры зашиты здоровья и окружающей среды Университета штата Массачусетс Лаура Ванденберг заявила, что употребление пищи, которая готовилась или разогревалась в непосредственном контакте с пластиковой емкостью, небезопасно для здоровья.

«При этом есть вероятность попадания в еду химикатов из некоторых видов пластика, таких как бисфенол А и фталаты»,

- отметила она.

Европейское агентство по вопросам безопасности продуктов питания характеризует бисфенол А как безопасный компонент, поскольку он быстро расщепляется организмом и выводится с мочой. Но Вандерберг сомневается в том, что химикат безобиден и не влияет на здоровье. Она апеллирует к ряду научных исследований, показавших, что химикаты оказывают влияние на гормональный фон, потенциально повышая риск развития рака, диабета и ожирения.

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Лауру Ванденберг поддержал другой американский эксперт по вопросам здорового питания Алан Арагон. Он заявил, что нет экспериментальных данных, подтверждающих безопасность бифсенола А для людей.

Эксперт посоветовал не иметь привычки греть еду в пластиковых контейнерах, поскольку это чревато непредвиденными и опасными последствиями.

«Вся проблема в том, что для выяснения реального положения дел надо быть готовым к тому, что участники исследований могут отравиться. Поэтому все исследования проводятся на животных, и их можно считать спорными», - конкретизировал специалист.

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