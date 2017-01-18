6 проверенных способов, помогающих чихнуть, когда не получается

Всем нам знакомо не слишком приятное ощущение, при котором мы хотим чихнуть, но никак не можем этого сделать. Эксперты в области лечения простуды из Норвегии назвали 5 проверенных способов добиться желаемого.

Посмотрите на источник света. Возможно, это наиболее эффективный метод вызвать чихание, которое никак не хочет произойти. Существует какая-то связь между светом и чихательным рефлексом, поскольку многие люди начинают чихать, когда из темноты попадают в освещенное пространство.

Вдыхайте специи. Помните, как у вас начинало щекотать в носу при запахе острой пищи? Именно это и может вызвать желаемый рефлекс.

Достаточно вдохнуть некоторые острые специи вроде перца чили, и вы немедленно начнете чихать.

Однако помните, что необходимо соблюдать осторожность, так как специи не должны попасть вам в глаза.

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Жуйте жвачку. Употребление жевательной резинки со вкусом мяты также помогает вызвать чихание. Держите подобную жвачку наготове и используйте всякий раз, когда ощущаете дискомфорт из-за невозможности чихнуть. Аналогичный эффект может оказать и мятное масло.

Выщипывайте брови. Многие люди начинают чихать после того, как у них выщипывают брови.

Это связано с нервными окончаниями на лице, которые раздражаются и активируются во время данной косметологической процедуры.

Нервные сигналы достигают носового нерва, что и вызывает чихание.

Ешьте шоколад. Некоторые люди утверждают, что это самый эффективный и приятный метод провоцирования чихания. Употребление богатого какао бобами шоколада вызывает нужным нам рефлекс. И чем более темным будет это лакомство, тем лучше.

Пейте газировку. Сильно газированные безалкогольные напитки вызывают характерные щекочущие ощущения в носу. Их вполне достаточно для того, чтобы заставить вас чихнуть.

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