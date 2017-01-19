Подарок Небес: в чем целебная сила крещенской воды

Каждый год православный христианский мир отмечает один из важнейших праздников — Крещение Господне. В этот день вода обретает особые свойства. Считается, что она способна исцелять от физических недугов и даровать духовное просветление.

Крещение имеет множество традиций и примет, которые делают праздник уникальным в своем роде.

Это время, когда люди могут обрести духовные силы и избавиться от негатива на весьма длительный период времени.

Во многом нам всем помогает главная реликвия и символ праздника — святая вода. Люди не только купаются на Крещение, но и набирают святой воды себе домой, чтобы использовать ее целебные свойства себе во благо.

ЧИТАЙ НА TVNET: Сила Крещения Господня: что надо делать 19 января, а что нельзя

Почему на Крещение вода становится святой

Реклама

Для ответа на этот вопрос нам необходимо будет на мгновение переместиться на 2000 лет назад и вспомнить, с чего начался земной путь Иисуса Христа как учителя, пророка и великого чудотворца.

До 33 лет Иисус Христос не показывал никому своей божественной сущности, однако именно в этом возрасте пришло время для явления миру. Поэтому альтернативное название праздника — Богоявление, то есть явление Бога народу. Иисус пришел к Иоанну Крестителю для того, чтобы подобно обычному человеку принять главное таинство. Пророк Иоанн сначала сомневался в своих действиях, ибо, по сути, перед ним стоял сам Господь. Он сказал Иисусу, что не достоин такой чести, однако Спаситель смог его убедить, добавив в конце фразу о том, что он не только посвящается в веру, но и

делает святой любую воду на планете, чтобы люди могли потом окунуться в нее и испить ее, дабы напитаться силами духовными и исцелить свои болезни и недуги.

С того момента раз в году вся вода в мире становится священной, животворящей и поистине чудотворной. Люди не только купаются в реках, озерах и прудах на Крещение, но и набирают воду себе домой, чтобы весь год она помогала им с духовными и физическими проблемами.

Набирать воду можно уже 18 января в Крещенский сочельник — после праздничной литургии. Также зачерпнуть святой воды можно и в сам праздник 19 января в течение всего дня.

Не обязательно наполнять большие емкости, ведь освященной станет любая питьевая вода, в которую вы добавите немного святой.

Это полезное свойство, которое позволяет пожилым людям не перенапрягаться, забирая домой много воды, чтобы ее хватило на весь год вперед. Также это позволяет вам делиться водой с соседями и друзьями, которые не смогли посетить храм самостоятельно.

Крещенская святая вода в храме. Фото: TASS/Scanpix

Целебные свойства святой воды

О целебных свойствах крещенской воды можно говорить бесконечно, однако есть самые главные свойства, о которых должен знать каждый верующий.

Святая вода исцеляет болезни. Если вы заболели обычной простудой или же ваш недуг более тяжелый, крещенская вода поможет от него избавиться.

Пейте воду не только во время болезней, но и в здравии, чтобы ваш организм лучше сопротивлялся всевозможным вирусам.

Если у вас есть хронические заболевания, то святая вода поможет лучше переносить симптомы болезни.

Умывание святой водой улучшит ваше настроение. Утром ополосните лицо прохладной водой, чтобы в течение дня негативные эмоции не овладевали вами. Сюда можно отнести уныние, грусть, ярость, страх, негатив. Крещенская вода подарит вам спокойствие, радость и любовь к самим себе.

Крещенская вода - один из самых великих подарков Небес обычным людям. Фото: REUTERS/ScanPix

Есть еще одно важное свойство этой воды — она отгоняет нечистую силу. Благословите свое жилище и место, где вы спите, окропив его святой водой. Это поможет вам прогнать бесов и любое зло. Бывает так, что людей одолевают плохие сны, кошмары, галлюцинации или вполне реальные страхи. У вас никогда не бывало такого, что кажется, будто кто-то смотрит на вас, пока вы спите? Если вы испытывали подобные чувства, то

просто побрызгайте на кровать святой водой и окропите вход в дом и в комнату. Вера и сила крещенской воды помогут вам выгнать из дома негатив.

Если причиной недугов послужило проклятье или сглаз, то крещенская вода справится и с этим тоже. Не усугубляйте положение, обращаясь к провидцам и магам или экстрасенсам. Вы можете решить эту проблему самостоятельно при помощи Бога и своей веры.

Помните о том, что крещенская вода — это один из самых великих подарков Небес обычным людям.

Пусть вера ваша будет крепка, тогда вам не будут страшны ни болезни, ни грусть или депрессии, ни сглазы и проклятия, ни дьявол со своей силой обольщения.

Вера поможет вам пережить все.

Пусть в вашем сердце живет любовь, причем не только в самые великие православные праздники, но и в любой день недели, месяца и года. Любовь изгонит из вас зло и негативные мысли. Постарайтесь 19 января (если не получилось вечером 18-го) посетить церковную службу. Читайте молитвы в эти дни, ведь Крещение - величайший праздник, имеющий статус почти такой же, как и Пасха или Рождество. Пусть Бог хранит вас и оберегает ваши семьи!

Еще по этой теме