Опасная рыба: 7 видов, которые нельзя употреблять беременным

 

Фото: depositphotos.com

Американские эксперты опубликовали рекомендации по питанию для будущих мам. В них содержится информация о том, какая рыба не должна содержаться в рационе беременных.

Еще по этой теме

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США опубликовало рекомендации по питанию беременных. На протяжении многих лет профессионалы в области здравоохранения рекомендовали будущим мамам и маленьким детям избегать употребления рыбы, насыщенной ртутью. Однако

данная рекомендация была не совсем четкой, так как медики не сообщали, какая рыба содержит высокий уровень ртути, а какая - низкий. И вот теперь список опасной рыбы наконец опубликован.

Он подразделяется на три категории: наиболее желательные сорта рыбы (от двух до трех порций в неделю), неплохой выбор (одна порция в неделю) и нежелательный выбор (высокое содержание ртути).

ЧИТАЙ НА TVNET: Употребление рыбы связали с риском онкологии

Реклама

Итак, питание беременных и кормящих грудью, а также родителей маленьких детей не должно содержать королевскую макрель, марлинов, оранжевых австралийских ершей, акул, рыбу-меч, амадау из Мексиканского залива и большеглазых тунцов.

ЧИТАЙ НА TVNET: Названа самая полезная рыба для будничного рациона

В категорию наиболее желательных сортов рыбы и морепродуктов попали черный морской окунь, краб, лосось, креветки, тилапия и консервированный тунец.

Лосось признан полезным благодаря высокому уровню белков, жирных кислот Омега-3 и витамину D. Тилапия содержит низкое количество ртути и насыщенных жиров, а зато высокий уровень белков. В этой рыбе также есть микронутриенты фосфор, селен, витамин В12 и калий.

Рекомендованная порция рыбы состоит из 115 г, что может поместиться в среднестатистической ладони. Средний размер порции для детей должен быть уменьшен пропорционально их весу и общим потребностям в калориях. Детям рекомендуют употреблять одну-две порции разнообразной рыбы в неделю.

Еще по этой теме
Беременным нельзя заниматься уборкой: малышу грозит опасная патология

Беременным нельзя заниматься уборкой: малышу грозит опасная патология

Ученые назвали токсикоз признаком здоровой беременности

Ученые назвали токсикоз признаком здоровой беременности

Названы самые главные ошибки беременных

Названы самые главные ошибки беременных


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Babītes pag., 187299 EUR
Дом
Дом, Sigulda, 179000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 297000 EUR

reklama.vesti.lv

Упс! «Шалунишка» Юлия Началова переборщила с обнажением Showbiz

Упс! «Шалунишка» Юлия Началова переборщила с обнажением

Названы причины преждевременного старения Hi-Tech

Названы причины преждевременного старения

Раскрыто происхождение «зоны смерти» внутри торнадо Hi-Tech

Раскрыто происхождение «зоны смерти» внутри торнадо

Аболтиня не стерпела критики и демонстративно покинула заседание Новости

Аболтиня не стерпела критики и демонстративно покинула заседание

Рунгайнис: смиритесь - пенсий не будет. И завозных дикарей тоже Новости

Рунгайнис: смиритесь - пенсий не будет. И завозных дикарей тоже

Беременность

Здоровье

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDEVĒJU-KONSULTANTU/I (AR L ...
PĀRDEVĒJU-KONSULTANTU/I (AR L ...
MĀRKETINGA UNIVERSĀLIS/-E ( ...
MĀRKETINGA UNIVERSĀLIS/-E ( ...
FINANŠU ANALĪTIĶI
FINANŠU ANALĪTIĶI
WEB PROGRAMMĒTĀJU
WEB PROGRAMMĒTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 