Опасная рыба: 7 видов, которые нельзя употреблять беременным

Американские эксперты опубликовали рекомендации по питанию для будущих мам. В них содержится информация о том, какая рыба не должна содержаться в рационе беременных.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США опубликовало рекомендации по питанию беременных. На протяжении многих лет профессионалы в области здравоохранения рекомендовали будущим мамам и маленьким детям избегать употребления рыбы, насыщенной ртутью. Однако

данная рекомендация была не совсем четкой, так как медики не сообщали, какая рыба содержит высокий уровень ртути, а какая - низкий. И вот теперь список опасной рыбы наконец опубликован.

Он подразделяется на три категории: наиболее желательные сорта рыбы (от двух до трех порций в неделю), неплохой выбор (одна порция в неделю) и нежелательный выбор (высокое содержание ртути).

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Итак, питание беременных и кормящих грудью, а также родителей маленьких детей не должно содержать королевскую макрель, марлинов, оранжевых австралийских ершей, акул, рыбу-меч, амадау из Мексиканского залива и большеглазых тунцов.

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В категорию наиболее желательных сортов рыбы и морепродуктов попали черный морской окунь, краб, лосось, креветки, тилапия и консервированный тунец.

Лосось признан полезным благодаря высокому уровню белков, жирных кислот Омега-3 и витамину D. Тилапия содержит низкое количество ртути и насыщенных жиров, а зато высокий уровень белков. В этой рыбе также есть микронутриенты фосфор, селен, витамин В12 и калий.

Рекомендованная порция рыбы состоит из 115 г, что может поместиться в среднестатистической ладони. Средний размер порции для детей должен быть уменьшен пропорционально их весу и общим потребностям в калориях. Детям рекомендуют употреблять одну-две порции разнообразной рыбы в неделю.

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