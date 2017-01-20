Есть один сок, который за 7 дней избавит вас от храпа

Человек проводит во сне примерно треть всей жизни. Конечно, дело не только в потраченном времени — сон существенно влияет на наше здоровье и состояние. Можно даже сказать, что качество сна непосредственно определяет качество жизни.

Храпом называется период шумного дыхания во время сна, сопровождаемого низкочастотным хрипом.

Если у вас есть партнер, а вы храпите, то это может стать настоящей проблемой в совместной жизни!

Апноэ во сне — это разновидность апноэ, для которого характерно прекращение легочной вентиляции во время сна более чем на 10 секунд. Иными словами, это краткосрочная остановка дыхания, которая нарушает нормальный сон и в итоге приводит к недосыпу и сонливости.

Реклама

Существует множество лекарств и приспособлений от храпа и апноэ. Однако лучше всего использовать натуральные методы, потому что они наиболее благоприятно воспринимаются организмом.

Мы предлагаем вам простой рецепт сока, эффективного в борьбе с храпом и апноэ. Его действие построено на выведении слизи, которая и является одной из основных причин нарушений дыхания во сне.

Приготовить этот сок очень легко. Лучше всего использовать для этих целей соковыжималку или блендер.

Состав (на 1 порцию): 2 яблока (любого сорта по вкусу), 2 морковки, ¼ лимона, палочка имбиря (2 см). Просто смешайте все ингредиенты в соковыжималке!

Вот ряд дополнительных советов, чтобы избавиться от храпа и апноэ:

1. Старайтесь как можно реже употреблять алкоголь, поскольку он оказывает угнетающее воздействие на центральную нервную систему.

2. Если вы курите, постарайтесь бросить. Курение вредит лёгким и кровеносным сосудам, ограничивая ток воздуха в лёгких и затрудняя дыхание.

3. Следите за своим весом. Ожирение — одна из причин храпа и апноэ, потому что жировые отложения на шее давят на дыхательные пути и язык.

4. Старайтесь придерживаться чёткого режима сна. Ложитесь и вставайте в одно и то же время каждый день.

5. Следите за своим питанием:

— ешьте поменьше шоколада.

— ешьте поменьше жареного, а лучше вообще откажитесь.

— съедайте каждый день по 5 порций фруктов и овощей.

— ограничьте употребление фабричных продуктов.

— старайтесь употреблять как можно меньше крахмала и сахара.

Поделитесь этим полезным советом с теми, кто мучается от этой напасти!

Еще по этой теме