К чему приведет полный отказ от газированных напитков

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by liviana1992

Для многих сладкие газированные напитки – настоящая слабость, в которой сложно себе отказать. Они в буквальном смысле вызывают зависимость, что в конечном счете негативно отражается на здоровье.

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Отказавшись от газированных напитков вы заметите, как состояние организма начнет улучшаться. Читайте о впечатляющих переменах, которые произойдут, как только вы откажете себе в сомнительном удовольствии.

1. Восстановление вкусовых рецепторов. Любая сладкая газировка содержит сумасшедшее количество сахара, а часто вместо него добавляют сахарозаменители, которые наносят еще больший ущерб здоровью.

Со временем вкусовые рецепторы «притупляются» от этой тонны сладкой жидкости и перестают распознавать другие, более тонкие вкусы.

Когда вы откажетесь от газированных напитков, ты снова почувствуете, какие сладкие на самом деле яблоки.

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2. Минус несколько лишних килограммов. Газированные напитки приводят к набору лишнего веса. Кроме этого, газировка провоцирует повышенное выделение желудочного сока, который, в свою очередь, способствует перееданию.

3. Кости и зубы станут крепче. Отказавшись от колы, вы улучшите состояние своих костей и снизите риск переломов.

Дело в том, что регулярное потребление газировки делает кости хрупкими и пористыми, вымывая из организма кальций.

Зубная эмаль также станет белее и крепче после того, как вы перестанете пить растворяющую ее газировку.

4. Улучшение работы почек. После того как организму больше не нужно будет бороться с огромным количеством непроизносимых ингредиентов, входящих в состав газировки, почки смогут вернуться к своим основным функциям - выведению токсинов, регуляции артериального давления и поддержанию кислотно-щелочного баланса.

5. Прекращение мигреней. Если вас часто мучили беспричинные головные боли, то после отказа от колы ситуация может улучшиться: дело в том, что содержащийся в газировке подсластитель аспартам провоцирует головную боль, усиливает чувство беспокойства и тревоги и может стать причиной бессонницы.

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