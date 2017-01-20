К чему приведет полный отказ от газированных напитков

Для многих сладкие газированные напитки – настоящая слабость, в которой сложно себе отказать. Они в буквальном смысле вызывают зависимость, что в конечном счете негативно отражается на здоровье.
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Отказавшись от газированных напитков вы заметите, как состояние организма начнет улучшаться. Читайте о впечатляющих переменах, которые произойдут, как только вы откажете себе в сомнительном удовольствии.
1. Восстановление вкусовых рецепторов. Любая сладкая газировка содержит сумасшедшее количество сахара, а часто вместо него добавляют сахарозаменители, которые наносят еще больший ущерб здоровью.
Со временем вкусовые рецепторы «притупляются» от этой тонны сладкой жидкости и перестают распознавать другие, более тонкие вкусы.
Когда вы откажетесь от газированных напитков, ты снова почувствуете, какие сладкие на самом деле яблоки.
2. Минус несколько лишних килограммов. Газированные напитки приводят к набору лишнего веса. Кроме этого, газировка провоцирует повышенное выделение желудочного сока, который, в свою очередь, способствует перееданию.
3. Кости и зубы станут крепче. Отказавшись от колы, вы улучшите состояние своих костей и снизите риск переломов.
Дело в том, что регулярное потребление газировки делает кости хрупкими и пористыми, вымывая из организма кальций.
Зубная эмаль также станет белее и крепче после того, как вы перестанете пить растворяющую ее газировку.
4. Улучшение работы почек. После того как организму больше не нужно будет бороться с огромным количеством непроизносимых ингредиентов, входящих в состав газировки, почки смогут вернуться к своим основным функциям - выведению токсинов, регуляции артериального давления и поддержанию кислотно-щелочного баланса.
5. Прекращение мигреней. Если вас часто мучили беспричинные головные боли, то после отказа от колы ситуация может улучшиться: дело в том, что содержащийся в газировке подсластитель аспартам провоцирует головную боль, усиливает чувство беспокойства и тревоги и может стать причиной бессонницы.Еще по этой теме