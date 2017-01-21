Найден самый доступный способ повысить умственные способности

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by liviana1992

Существует такой метод стимуляции рецепторов головного мозга, который доступен практически всем. Простейшее решение вопроса «как повысить интеллект?» предложили американские исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

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Ученые из США пришли к заключению, что стать умнее можно с помощью обычной воды. В то же время, по мнению исследователей, пить воду для улучшения когнитивных функций мозга следует в определенном режиме – для этого ими был составлен специальный график.

«Воду очень важно пить утром. После завтрака следует делать два больших глотка.

Это позволит получить заряд энергии и направить ее не только на переваривание пищи, но и на обработку информации»,

- сообщили научные работники.

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В пользу такого утверждения говорят результаты эксперимента с участием 30 здоровых мужчин. По заданию ученых половина этих добровольцев регулярно выпивали по полстакана чистой воды сразу после завтрака, который всегда был плотным и насыщенным. После этого участники опыта приступали к выполнению тестовых заданий на интеллект.

Специалисты убедились: у тех участников, которые пили воду в утреннее время, наблюдалась активизация мыслительной деятельности,

что позволило им намного лучше справиться с поставленными задачами в сравнении с «сухой» группой. По мнению авторов проекта, это связано с тем, что вода оказывает стимулирующее влияние на мозговые рецепторы – главным образом, за счет активации кровотока и ускоренного попадания в кровь питательных элементов, витаминов и минералов из пищи, съедаемой за завтраком.

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