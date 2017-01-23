Врачи назвали первые признаки рака яичников

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by liviana1992

Наличие определенных симптомов должно побудить женщину обратиться к специалистам за проверкой и лечением. Медики из США распространили свое обращение к представительницам прекрасного пола, в котором утверждают: знание о рисках возникновения смертельной болезни помогает ее предотвратить.

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О первых признаках развития рака яичников женщинам рассказали научные работники из Центра изучения рака в Филадельфии. Медики назвали ряд маркеров, отметив, что

их наличие в течение некоторого времени обязательно должно насторожить и стать поводом для записи к гинекологу.

Среди особо показательных признаков болезни врачи выделили вздутие живота либо возникновение припухлости в этой области тела.

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Также о заболевании могут свидетельствовать длительные боли в спине и в нижней части живота, боль во время секса, нарушения менструального цикла. Помимо этого начальным признаком рака яичников являются проблемы с питанием - чувство быстрого насыщения, потеря веса (хотя женщина не пытается худеть специально).

«Перечисленные симптомы довольно общие. Однако если они наблюдаются более двух недель, обязательно стоит обратиться к врачу»,

- констатировали ученые из центра по изучению рака.

Онкологи предостерегли, что риск развития рака яичников становится для женщин все более существенным с возрастом. Почти половина всех случаев заболеваний отмечается у женщин от 63 лет, конкретизировали они.

Напомним, что по статистике среди разнообразных опухолей яичника рак занимает первое по частоте место. Коварство этого заболевания в том, что оно может развиваться у женщины даже при отстутствии очевидных провоцирующих факторов.

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