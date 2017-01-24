Ученые выявили связь между датой рождения и смертностью

Исследователи из США обнаружили, что роды в выходные дни коррелируют с высокими показателями женской и младенческой смертности. Об их находке рассказывает новая публикация в Medical Express.
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Авторами данного исследования стали специалисты из Колумбийского университета. Ученые проанализировали свыше 45 миллионов случаев беременностей и родов у американских женщин за период с 2002 по 2014 год. «Нас интересовала возможная связь между риском мертворождения или хронических заболеваний с определенной датой рождения ребенка», - сообщили клиницисты.
В процессе анализа авторы работы смогли установить настораживающую корреляцию. Оказалось, что
среди детей, которые появлялись на свет в выходные дни, уровень смертности был ощутимее выше в сравнении с теми, кто рождался в другие дни недели.
Объясняя данную особенность, исследователи указали на то, что в выходные дни «перинатальные центры и акушеры работают менее интенсивно и не так оперативно реагируют на проблемы».
Также они отметили, что
случаи мертворождения оказываются более частыми в зимние месяцы, тогда как весной эта неприятная тенденция идет на спад.
Резюмируя свои выводы по статистике младенческой смертности, эксперты констатировали, что уровень детской и материнской смертности в США превышает средний уровень по развитым странам в 3-4 раза.Еще по этой теме