11 бабушкиных чудо-средств от самых разных недугов: реально помогает!

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: PantherMedia/ScanPix

Мои бабушка и дедушка часто предлагают мне странные методы лечения незначительных травм. И вот на прошлой неделе я упал с лестницы, и бабушка посоветовала мне сварить яйцо и втирать его очень горячим в опухшие лодыжки. И что вы думаете? Помогло! Через час отек сошел, а на следующее утро я чувствовал себя почти идеально. Бабуля, спасибо большое!

Еще по этой теме

А вот еще более странные лекарства, которыми пользовались наши бабушки. Откройте для себя эту мудрость. Она действительно работает!

Изюм помогает при артрите Вы все правильно прочитали: маленький высушенный виноград помогает снять симптомы артрита. Невероятно! Бабушки говорят, что для достижения эффекта вам достаточно замочить золотой изюм на ночь в нескольких ложках джина.

Витамины в изюме и противовоспалительное действие ягод можжевельника из джина помогают уменьшить отек и облегчить боль.

Нет, вы не напьетесь! Но это хороший повод попивать джин в течение дня!

Реклама

Сельдерей избавляет от неприятного запаха изо рта. Многие бабушки и дедушки твердят, что сельдерей может справиться с неприятным запахом изо рта.

Вам больше не нужно постоянно покупать жевательные резинки: просто пожуйте несколько листьев сельдерея, и неприятный запах изо рта исчезнет.

Лимоны снимают боль в ушах. Звучит странно, но если вы смочите ушную палочку лимонным соком и минутку подержите ее в ухе, боль пройдет. Лимонный сок стабилизирует уровень рН в ушах, поэтому боль стихает.

Крапива лечит облысение. Есть факты, доказывающие, что лист крапивы содержит большое количество белка, кальция, фосфора, железа, магния, бета-каротина и витаминов А, С, D и B комплекса. Эти витамины и минералы способствуют росту волос.

Наши волосы в основном состоят из белков, так что не удивительно, что листья крапивы помогают вернуть роскошную шевелюру!

Просто положите 4-6 листьев крапивы в кружку, залейте кипятком и наслаждайтесь!

Пожалуйста, обратите внимание: в листьях крапивы содержится большое количество диоксида кремния, который вреден в больших дозах, поэтому не переборщите с крапивным чаем!

ЯмсЯмс. Фото: Flickr/by mbrubeck

Ямс - лучшее средство при менопаузе. Легко спутать ямс со сладким картофелем, но мы знаем, в чем разница! Это разные овощи.

У ямса, как правило, более толстая шкурка и темный цвет. Ямс богат витамином С и содержит немного витамина А, поэтому помогает сбалансировать уровень гормонов.

В нем также содержатся пищевые волокна, которые способствуют снизжению уровня холестерина.

Оливки спасают при укачивании. Это уж точно звучит как старинная сказка! Но факты говорят, что

оливки богаты дубильными веществами, которые могут помочь остановить выработку слишком большого количества слюны.

Мы все знаем, что при тошноте во рту образуется избыток слюны, и это отвратительно. Так пойдите в магазин, купите немного вкусных и сочных оливок и возьмите их с собой в следующую поездку на машине! Я уверен, что бабушка и дедушка гордились бы вами.

Пищевая сода помогает при инфекциях мочевыводящих путей. У бабушек есть ответ на все! Вот еще один прекрасный совет. Добавьте немного пищевой соды в стакан воды, и симптоны ИМП исчезнут в мгновение ока.

Сода борется с инфекциями и создает щелочную среду в вашем мочевом пузыре, что предотвращает размножение вредных бактерий.

Однако если у вас чрезвычайно болезненные симптомы, то следует проконсультироваться со своим врачом.

Курага - спасение при расстройстве желудка. Мой дед ежедневно после обеда съедает ровно 5 сушеных абрикосов и говорит, что это помогает ему переваривать пищу. В кураге содержится большое количество клетчатки, что помогает желудку переваривать пищу и предотвращает вздутие. Так что если вы не слишком хорошо себя чувствуете после еды - съеште горсть абрикосов, и все будет отлично!

Картофель против укусов пауков. Наши дедушки и бабушки кое-что в этом понимали… Сырой картофель обладает противовоспалительными свойствами и снимает раздражение. А это именно то, что нужно после укуса паука.

Просто оберните сырой нарезанный картофель в тонкую ткань или бинт и мягко втирайте его в пораженную область в течение нескольких минут.

В следующий раз не сомневайтесь в бабушкиных советах, а просто попробуйте! Это работает, даже если звучит очень странно!

А какими народными средствами пользуетесь вы? Поделитесь с нами в комментариях!

Еще по этой теме
Два самых популярных народных рецепта при простуде

Два самых популярных народных рецепта при простуде

Лайфхак от прабабушки: чудо-советы хозяйке на кухне

Лайфхак от прабабушки: чудо-советы хозяйке на кухне

Пять бабушкиных советов, к которым стоит прислушаться

Пять бабушкиных советов, к которым стоит прислушаться


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 76580 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 408000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Līvāni, 99000 EUR

reklama.vesti.lv

Друзья: экс-солистку группы «Лицей» убили из-за квартиры Showbiz

Друзья: экс-солистку группы «Лицей» убили из-за квартиры

Парень разбился при попытке пройти по проводам между домами Hi-Tech

Парень разбился при попытке пройти по проводам между домами

В Малайзии пятиметровый питон проглотил двух коз сразу Hi-Tech

В Малайзии пятиметровый питон проглотил двух коз сразу

Опровергнута популярная гипотеза зарождения жизни на Земле Hi-Tech

Опровергнута популярная гипотеза зарождения жизни на Земле

Лояльность педагогов: за что учитель может попасть под санкции Новости

Лояльность педагогов: за что учитель может попасть под санкции

Здоровье

Советы

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 305 000 EUR
Продают Земля Айнажи
Продают Земля Айнажи 8080 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 