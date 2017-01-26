11 бабушкиных чудо-средств от самых разных недугов: реально помогает!

Мои бабушка и дедушка часто предлагают мне странные методы лечения незначительных травм. И вот на прошлой неделе я упал с лестницы, и бабушка посоветовала мне сварить яйцо и втирать его очень горячим в опухшие лодыжки. И что вы думаете? Помогло! Через час отек сошел, а на следующее утро я чувствовал себя почти идеально. Бабуля, спасибо большое!

А вот еще более странные лекарства, которыми пользовались наши бабушки. Откройте для себя эту мудрость. Она действительно работает!

Изюм помогает при артрите Вы все правильно прочитали: маленький высушенный виноград помогает снять симптомы артрита. Невероятно! Бабушки говорят, что для достижения эффекта вам достаточно замочить золотой изюм на ночь в нескольких ложках джина.

Витамины в изюме и противовоспалительное действие ягод можжевельника из джина помогают уменьшить отек и облегчить боль.

Нет, вы не напьетесь! Но это хороший повод попивать джин в течение дня!

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Сельдерей избавляет от неприятного запаха изо рта. Многие бабушки и дедушки твердят, что сельдерей может справиться с неприятным запахом изо рта.

Вам больше не нужно постоянно покупать жевательные резинки: просто пожуйте несколько листьев сельдерея, и неприятный запах изо рта исчезнет.

Лимоны снимают боль в ушах. Звучит странно, но если вы смочите ушную палочку лимонным соком и минутку подержите ее в ухе, боль пройдет. Лимонный сок стабилизирует уровень рН в ушах, поэтому боль стихает.

Крапива лечит облысение. Есть факты, доказывающие, что лист крапивы содержит большое количество белка, кальция, фосфора, железа, магния, бета-каротина и витаминов А, С, D и B комплекса. Эти витамины и минералы способствуют росту волос.

Наши волосы в основном состоят из белков, так что не удивительно, что листья крапивы помогают вернуть роскошную шевелюру!

Просто положите 4-6 листьев крапивы в кружку, залейте кипятком и наслаждайтесь!

Пожалуйста, обратите внимание: в листьях крапивы содержится большое количество диоксида кремния, который вреден в больших дозах, поэтому не переборщите с крапивным чаем!

Ямс. Фото: Flickr/by mbrubeck

Легко спутать ямс со сладким картофелем, но мы знаем, в чем разница! Это разные овощи.

У ямса, как правило, более толстая шкурка и темный цвет. Ямс богат витамином С и содержит немного витамина А, поэтому помогает сбалансировать уровень гормонов.

В нем также содержатся пищевые волокна, которые способствуют снизжению уровня холестерина.

Оливки спасают при укачивании. Это уж точно звучит как старинная сказка! Но факты говорят, что

оливки богаты дубильными веществами, которые могут помочь остановить выработку слишком большого количества слюны.

Мы все знаем, что при тошноте во рту образуется избыток слюны, и это отвратительно. Так пойдите в магазин, купите немного вкусных и сочных оливок и возьмите их с собой в следующую поездку на машине! Я уверен, что бабушка и дедушка гордились бы вами.

Пищевая сода помогает при инфекциях мочевыводящих путей. У бабушек есть ответ на все! Вот еще один прекрасный совет. Добавьте немного пищевой соды в стакан воды, и симптоны ИМП исчезнут в мгновение ока.

Сода борется с инфекциями и создает щелочную среду в вашем мочевом пузыре, что предотвращает размножение вредных бактерий.

Однако если у вас чрезвычайно болезненные симптомы, то следует проконсультироваться со своим врачом.

Курага - спасение при расстройстве желудка. Мой дед ежедневно после обеда съедает ровно 5 сушеных абрикосов и говорит, что это помогает ему переваривать пищу. В кураге содержится большое количество клетчатки, что помогает желудку переваривать пищу и предотвращает вздутие. Так что если вы не слишком хорошо себя чувствуете после еды - съеште горсть абрикосов, и все будет отлично!

Картофель против укусов пауков. Наши дедушки и бабушки кое-что в этом понимали… Сырой картофель обладает противовоспалительными свойствами и снимает раздражение. А это именно то, что нужно после укуса паука.

Просто оберните сырой нарезанный картофель в тонкую ткань или бинт и мягко втирайте его в пораженную область в течение нескольких минут.

В следующий раз не сомневайтесь в бабушкиных советах, а просто попробуйте! Это работает, даже если звучит очень странно!

А какими народными средствами пользуетесь вы? Поделитесь с нами в комментариях!

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