Топ-9 натуральных продуктов для отбеливания зубов

Принято считать, что идеально белую голливудскую улыбку можно заполучить только с помощью стоматологов. Но эксперты из Великобритании назвали 9 способов, которые позволяют добиться этого эффекта в домашних условиях.

1. Пищевая сода. Это натуральный отбеливатель для зубов, к тому же пищевую соду включают в состав многих зубных паст.

Попробуйте смешать четверть чайной ложки соды с водой и нанести на зубы вместе с зубной пастой.

Сода не повредит зубам и поможет постепенно их отбелить.

2. Клубника. Благодаря значительному содержанию яблочной кислоты, являющейся натуральным отбеливателем, эти сладкие ягоды естественным образом делают зубы белее. Не отказывайте себе в клубнике.

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3. Теплая вода с солью. Еще один способ добиться белоснежной улыбки - использование теплой воды с солью, обладающей натуральным антибактериальным воздействием. Смешайте чайную ложку соли в стакане теплой воды и используйте в качестве ополаскивателя.

4. Белые продукты питания. Это может звучать очевидным, но чем больше вы употребляете белой пищи, тем более белыми становятся и ваши зубы.

Налегайте на курицу, рис и рыбу, воздержитесь от свеклы, черники, моркови и разного рода китайских вкусностей с куркумой.

5. Яблоки. Яблоки являются одним из самых лучших природных отбеливателей для зубов. Это связано с тем, что они обладают характерной текстурой, обеспечивающей очищение поверхности эмали. Яблоко, как несложно догадаться, содержит и полезную для отбеливания яблочную кислоту.

6. Вода и молоко. Кальций в молоке позволяет укреплять зубную эмаль и десны, а также делать челюсти более прочными. Вода является натуральным очистителем, позволяющим смывать бактериальный налет.

7. Сыр. Еще один натуральный продукт, обладающий очищающими свойствами, который укрепляет зубы.

В сыре очень много кальция, делающего зубы более прочными, а также у него очищающая структура (особенно в твердых сортах).

8. Кокосовое масло. Используйте кокосовое масло для полоскания рта. 15 минут - это идеальная продолжительность процедуры. Оно удаляет бактерии и помогает предотвращать скопление налета.

9. Древесный уголь. Как это ни странно звучит, уголь является еще одним эффективным способом очистки и отбеливания зубов. Это стопроцентно натуральный отбеливатель, который выводит из ротовой полости токсины, укрепляет десны и поглощает бактерии.

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