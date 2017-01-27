Виноград защищает от одного из видов рака

 

Фото: Flickr/by Newtown grafitti

Использование соединений, содержащихся в винограде, может стать эффективной профилактикой рака кожи. Эти вещества не только препятствуют образованию опухолевых скоплений, но и борются со старением – к такому выводу пришли исследователи из Испании.

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Представители науки и раньше проявляли интерес к биоактивным компонентам винограда, оказывающим благотворное влияние на состояние кожи. В этот раз исследование, проведенное специалистами из Испанского национального исследовательского совета совместно с учеными из Университета Барселоны, подтвердило, что

содержащиеся в винограде флавоноиды способствуют защите кожи от развития негативных процессов, вызванных действием УФ-лучей.

«Мы получили обнадеживающие результаты, которые должны быть приняты во внимание при разработке новых продуктов для защиты кожи», - отметили авторы работы.

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По словам клиницистов, до сих пор было не очень понятно, как действуют на клетки соединения винограда. В своем расследовании испанские биологи смогли проследить механизм воздействия флавоноидов винограда на активные формы кислорода, которые повреждают клетки кожи.

«Ультрафиолетовые лучи активируют кислородные компоненты, которые вызывают молекулярное окисление, - происходит стимуляция определенных реакций и ферментов, вызывающая смерть клеток.

Извлеченные из винограда полифенольные субстанции могут нивелировать этот процесс в эпидермисе, подвергаемом воздействию солнечной радиации»,

- уточнили специалисты.

Ранее виноград в силу высокого уровня антиоксидантов в нем был объявлен одним из лучших продуктов для сердца.

Ученые высказались, что в этом плане виноград даже превосходит лекарства.

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