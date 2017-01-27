Медики назвали необычный симптом рака

Исследование, проведенное лондонскими специалистами, позволило им выявить симптом, который может быть предвестником развивающейся онкологии. Таким симптомом, по словам клиницистов, является внезапно возникшая тяга к сладкому.

«Страсть к сахаросодержащим продуктам может говорить о наличии злокачественной опухоли», - выдвинули гипотезу ученые из колледжа при Лондонском университете. Их работе посвящена публикация в журнале Nature Medicine.

В экспериментах клиницистов были задействованы мыши, болеющие раком кишечника. Наблюдения за животными показали:

злокачественное образование, появившееся в организме, нуждается в больших количествах глюкозы.

Это приводит к желанию потреблять сладкое в больших количествах.

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«Если оно появилось неожиданно и не прекращается, а лишь нарастает, то с большой вероятностью может быть симптомом рака», - констатировали исследователи. Научные работники считают, что

постоянное желание есть сладкое у пациентов должно настораживать лечащих врачей. В этом случае необходимо проведение МРТ.

В ходе опытов учеными было обнаружено, что после употребления сладкого злокачественную опухоль становится легче обнаружить с помощью томографии - локализация и размеры образования оказываются более четкими.

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