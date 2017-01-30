Названы самые неожиданные причины обморока

От кашля и похода в туалет до резкого вставания - эксперты назвали самые неожиданные причины, которые могут вызвать обморок. Знание этих причин поможет в профилактике не слишком приятного осложнения.

Перспектива упасть в обморок страшит множество людей. Это не только ужасно стыдно, если обморок происходит в публичном месте, но и опасно, если случится в неподходящее время.

Упавший в обморок человек может получить ушибы, травмы и переломы, а некоторые обмороки могут завершиться смертью из-за падения с высоты или утопления.

Однако необходимо знать, что не только экстремально жаркая погода и резкая боль могут стать причиной обморока, и вот несколько самых неожиданных факторов.

Резкий подъем с места. Не вставайте со стула или с кресла слишком резко - вы можете упасть в обморок. Под воздействием гравитации кровь сразу же устремляется в наши ноги, что вызывает резкое падение артериального давления. Нервная система пытается противодействовать этому, ускоряя ритм сердцебиения и сокращая кровеносные сосуды. Однако в некоторых случаях данной реакции не происходит, приток крови к мозгу нарушается, что вызывает обморок.

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Поход в туалет. Неважно, отправляетесь ли вы туда по-маленькому или по-большому, риск обморока при этом одинаковый. Обморок с непроизвольным мочеиспусканием - это медицинский термин, описывающий потерю сознания во время мочеиспускания. Эксперты не могут сказать точно, что является этому причиной.

Кто-то полагает, что это связано со слишком быстрым освобождением мочевого пузыря, при котором происходит раскрытие кровеносных сосудов.

Очень значительные движения в кишечнике также могут вызвать чрезмерную стимуляция блуждающего нерва, а он управляет оттоком крови из мозга.

Смех. Кажется, что это приятное занятие в жизни человека вряд ли может стать причиной обморока. Однако в 2008 году 56-летний мужчина с ожирением пожаловался врачам на то, что слишком часто падает в обморок после смеха. Оказалось, что его воздушные проходы во время приступа смеха закрываются. Это довольно редкий случай.

Кашель. Не волнуйтесь, если у вас просто першит в горле - вам не грозит обморок. Но приступ резкого и тяжелого кашля увеличивает вероятность потери сознания. Врачам известно несколько сотен подобных случаев. Считается, что обморок вызывается резким изменением артериального давления в области легких, что забирает кровь от мозга.

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