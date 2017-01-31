Выпавшие зубы расскажут, сколько осталось жить человеку

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by liviana1992

Количество выпавших зубов поможет определить оставшуюся продолжительность жизни человека. К такому выводу пришли исследователи из Oral Health Foundation в Великобритании.

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Чем больше зубов теряет человек, тем меньше ему остается жить, если верить исследователям. Они установили, что сохранившие почти все свои зубы к возрасту 74 года люди значительно чаще доживают до 100 лет.

Число выпавших зубов является ключевым индикатором того, как человек относится к собственному здоровью.

При этом потеря зубов тесно связана с уровнем стресса, с которым люди сталкиваются в течение всей жизни. На стресс влияют различные социальные, эмоциональные, финансовые и образовательные переживания, а также хронические, генетические болезни и вредные привычки.

Опубликованное в журнале Periodontology 2000 исследование показало, что люди, потерявшие 5 и более зубов к возрасту в 65 лет, значительно чаще страдают от других серьезных проблем со здоровьем вроде сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и остеопороза. Они существенно ограничивают ожидаемую продолжительность жизни человека. Многие из этих заболеваний ранее были связаны с качеством жизни человека и его социально-экономическим статусом.

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«Существует множество причин выпадения зубов, среди которых травмы, курение или плохая гигиена полости рта, они также могут быть связаны с болезнями десен, которые, в свою очередь, увеличивают риск заболеваний сердца и диабета, - как подчеркивают исследователи. - Полученные нами выводы показывают, что

потеря зубов может свидетельствовать о низком качестве других сфер жизни человека, что говорит о высокой вероятности общего плохого здоровья.

Важно, что связанные с потерей зубов болезни также увеличивают риск и других недомоганий».

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