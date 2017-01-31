Убийцы важнейших органов человека: эти продукты покупать нельзя!

Все хотят, чтобы еда была дешевой и вкусной, а о том, полезна ли она, мы предпочитаем не задумываться.

Существует популярный тезис: «Сейчас если всех слушать, то вообще ничего есть нельзя!».

Спорить сложно, но все-таки есть некоторые особо эффективные убийцы наших сосудов, сердца, печени, желудка и почек!

Итак, вот самые опасные продукты, которые лучше вообще никогда не покупать.

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1. Масло жирностью ниже 82,5%. Потому что его с такой жирностью - ниже 82,5% - просто не бывает. В принципе. Если вы видите такое «масло», то

это просто трансжиры, которые провоцируют депрессию, увеличивают риски развития сердечных заболеваний, становятся причиной высокого давления, проблем с холестерином и т. д.

К этой же категории - продуктов, которые почти полностью состоят из транс-жиров - можно отнести: кетчуп, майонез, маргарин, рафинированное растительное масло, чипсы, снеки.

2. Все «инженерные» продукты. Это продукты, которых в природе не существует. Их, конечно, есть нельзя вообще. Вот несколько наиболее вопиющих примеров: крабовые палочки, арахис (дешевый земляной орех, который из-за массовой ГМОфикации сегодня не едят даже насекомые), консервированный зеленый горошек, консервированная кукуруза, кукурузные хлопья и палочки (содержат цикломат - опасный заменитель традиционного сахара).

3. Конфеты. Возьмите обычный современный «Барбарис», например. Его делают из настолько сильной химической эссенции, что

слегка намоченная конфетка, если оставить ее на скатерти, прожжет со временем и ткань, и лак вашего деревянного стола.

Представьте, что происходит с желудком.

Даже в самых хороших современных конфетах обычно слишком много разных заменителей сахара и загустителей, которые чрезвычайно опасны даже для взрослого желудка. Не говоря уже про детский.

4. Все продукты «быстрого приготовления». Это вообще самая настоящая смерть. И лапша быстрого приготовления, и «картофельное» пюре, и кубики «быстросупа», и растворимые соки вроде «Юппи». Не думаем, что на их счет надо что-то пояснять. Просто лишний раз напоминаем.

5. Сырокопченые и сыровяленые колбасы. Как раньше, традиционным способом, промышленные продукты не коптит уже никто. Вместо этого используют так называемый «жидкий дым», он же формальдегид.

Последствия его употребления могут быть ужасными. Скажем лишь, что это один из самых популярных в мире канцерогенов.

6. Молочные продукты с долгим сроком хранения. Тут правило простое: не покупайте ЛЮБЫЕ молочные продукты, срок хранения которых превышает две недели.

7. Малосольная селедка в пластиковых упаковках. Настоящая селедка хранится только в масле. Если вместо масла в коробке с ней «уксус» или какое-то непонятное «вино», не покупайте ее.

8. Фрукты и овощи не в сезон. Все адепты здорового питания знают:

чтобы от овощей и фруктов была польза, они должны быть местными и сезонными. Используйте это правило и вы.

9. Соки в пакетах. Просто запомните: натуральных соков в пакетах не бывает. Точка! Любой «стопроцентный натуральный» сок в картонной или пластиковой коробке - это продукт, сделанный из порошка. На стадии превращения его «обратно в сок» в него добавляют невообразимое количество сахара и самых разных «стабилизаторов». На вкус - похоже, но организм не обманешь!

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