Диетологи назвали продукты с самым долгим эффектом сытости

Для поддержания стройности и здоровья диетологи рекомендуют употреблять продукты, которые надолго обеспечивают ощущением сытости и одновременно снабжают организм полезными веществами – витаминами и минералами. Эксперты составили топовый список таких продуктов.

О том, какая еда помогает не испытывать желания постоянно что-то жевать, эксперты в области диетологии рассказали на страницах электронной газеты «Век». Многие удивятся, но они внесли в перечень продуктов с длительным «эффектом сытости» картофель.

«Калорийность продукта и ощущение сытости, которое он может обеспечить, далеко не всегда совпадают.

Одной средней картофелины, запеченной в мундире или отваренной, в сочетании с овощным салатом будет достаточно для полноценного и сбалансированного обеда,

который надолго даст такое ощущение», - отметили диетологи.

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По их словам, картофель можно сочетать с сыром или нежирными сортами рыбы, но не с жирным мясом.

Также специалисты посоветовали чаще употреблять на обед продукты, богатые йодом.

Все морепродукты, включая доступную морскую капусту и водоросли, морскую соль, способствуют правильной работе обмена веществ, щитовидной железы,

что отражается на аппетите и весе, сообщили исследователи.

Помимо этого, держать аппетит под контролем и не переедать эффективно помогают орехи, в особенности миндаль, и цитрусовые, добавили они.

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