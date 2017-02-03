Умер уже третий участник проекта «Взвешенные и счастливые»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by ssoosay

На днях стало известно о смерти участницы третьего сезона украинского шоу «Взвешенные и счастливые» 44-летней Евгении Мостовенко, и эта новость вызвала бурное обсуждение в Сети. Ведь это уже третий фатальный исход среди участников проекта.

В третьем сезоне шоу Евгения Мостовенко похудела за 9 месяцев на 36 кг (это всего 4 кг в месяц). После проекта она перенесла операцию, а причиной смерти теперь называют кровоизлияние в мозг и отек легких.

Евгения МостовенкоЕвгения Мостовенко. Фото: vk.com/biggest_loser_ua

1,5 года назад, в сентябре 2015-го, умер 52-летний Игорь Пашинский, который не дожил даже до финала своего пятого сезона. За 4 месяца он сбросил 51 кг, а через 1,5 месяца после ухода с шоу скончался в результате язвенного кровотечения и обширного инфаркта.

Игорь ПашинскийИгорь Пашинский. Фото: vk.com/biggest_loser_ua

Но больше всего всех потрясло известие о смерти 32-летнего Ильи Яковлева, участника третьего сезона. Об этом стало известно в мае 2015-го. На шоу он похудел на 48 кг, попал в тройку финалистов, женился на Наталье Москаленко, которую встретил на проекте, но через год умер от инсульта.

Илья ЯковлевИлья Яковлев. Фото: vk.com/biggest_loser_ua

Специалисты отмечают, что, конечно, стремительное похудение, тем более в условиях телешоу, — это большой и физический, и эмоциональный стресс.

Но если смерть наступила не сразу, а лишь через несколько месяцев, а то и лет, то вряд ли это взаимосвязано.

Скорее всего, у людей были свои предрасположенности и проблемы со здоровьем, в том числе и те, которые они приобрели еще будучи с лишним весом.

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