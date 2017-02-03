4 ложки в день - и рак исчезнет! Болгарский врач раскрыл чудо-секрет

Знаменитый болгарский целитель Христо Мермерски недавно оказался в центре внимания — он открыл домашнее лекарство от рака. Он утверждает, что рак можно вылечить простой смесью натуральных общедоступных ингредиентов. Так это или нет, мы на 100% не знаем, но хуже от этой настойки точно не станет! Так что пробовать можно!
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Вот заявленная польза этого чудо-средства:
- чистит почки и печень;
- чистит кровеносные сосуды;
- улучшает память;
- укрепляет сердце и предотвращает сердечный приступ;
- укрепляет иммунитет;
- лечит большинство разновидностей рака.
А вот рецепт:
Ингредиенты: 12 зубчиков чеснока,15 лимонов, 1 кг меда, 400 г грецких орехов, 120 г пророщенной пшеницы.
Что делать:
1. Сначала надо подготовить проросшие злаки. Положите зерна пшеницы в миску и залейте их полностью чистой водой.
Оставьте на 10–12 часов. После этого воду слейте через мелкое сито и промойте зерна снова чистой водой.
Поместите обратно в контейнер на 24 часа, чтобы появились ростки 1–2 мм.
2. Измельчите грецкие орехи, зерна проросшей пшеницы и предварительно очищенные зубчики чеснока. Измельчите 5 лимонов вместе с коркой, затем добавьте их к смеси пшеницы.
3. Оставшиеся 10 лимонов выжмите и добавьте лимонный сок к остальным продуктам. Смешайте все ингредиенты до получения однородной смеси.
4. Деревянной ложкой добавьте мед и хорошо перемешайте. Переложите смесь в стеклянные банки и поставьте в холодильник на 3 дня.
5. Через 3 дня можно употреблять. Принимайте 1–2 столовые ложки ежедневно для укрепления здоровья или то же количество каждый час для лечения рака.
Это средство содержит все углеводы, белки и биоактивные вещества, необходимые для здорового функционирования организма.
Доктор Мермерски говорит: «Рак не может выжить в абсолютно здоровом теле с полноценным питанием».
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