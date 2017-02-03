4 ложки в день - и рак исчезнет! Болгарский врач раскрыл чудо-секрет

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by liviana1992

Знаменитый болгарский целитель Христо Мермерски недавно оказался в центре внимания — он открыл домашнее лекарство от рака. Он утверждает, что рак можно вылечить простой смесью натуральных общедоступных ингредиентов. Так это или нет, мы на 100% не знаем, но хуже от этой настойки точно не станет! Так что пробовать можно!

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Вот заявленная польза этого чудо-средства:

- чистит почки и печень;

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- чистит кровеносные сосуды;

- улучшает память;

- укрепляет сердце и предотвращает сердечный приступ;

- укрепляет иммунитет;

- лечит большинство разновидностей рака.

А вот рецепт:

Ингредиенты: 12 зубчиков чеснока,15 лимонов, 1 кг меда, 400 г грецких орехов, 120 г пророщенной пшеницы.

Что делать:

1. Сначала надо подготовить проросшие злаки. Положите зерна пшеницы в миску и залейте их полностью чистой водой.

Оставьте на 10–12 часов. После этого воду слейте через мелкое сито и промойте зерна снова чистой водой.

Поместите обратно в контейнер на 24 часа, чтобы появились ростки 1–2 мм.

2. Измельчите грецкие орехи, зерна проросшей пшеницы и предварительно очищенные зубчики чеснока. Измельчите 5 лимонов вместе с коркой, затем добавьте их к смеси пшеницы.

3. Оставшиеся 10 лимонов выжмите и добавьте лимонный сок к остальным продуктам. Смешайте все ингредиенты до получения однородной смеси.

4. Деревянной ложкой добавьте мед и хорошо перемешайте. Переложите смесь в стеклянные банки и поставьте в холодильник на 3 дня.

5. Через 3 дня можно употреблять. Принимайте 1–2 столовые ложки ежедневно для укрепления здоровья или то же количество каждый час для лечения рака.

Это средство содержит все углеводы, белки и биоактивные вещества, необходимые для здорового функционирования организма.

Доктор Мермерски говорит: «Рак не может выжить в абсолютно здоровом теле с полноценным питанием».

Поделитесь этим рецептом с родными и близкими!

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