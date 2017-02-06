Ученые рассказали, какие продукты предотвращают инсульт и диабет

Китайские ученые сообщили, что в результате своего исследования они выяснили, какие продукты могут помочь в профилактике болезней, а какие, наоборот, опасны для здоровья.

С давних времен известно, что правильное питание играет важную роль в поддержании здоровья человека и его молодости. Также было доказано, что некоторые продукты, наоборот, способны вызывать развитие разного рода болезней. Ученые решили выяснить, какие из продуктов стоит добавлять в свой рацион, чтобы защитить организм от болезней и разного рода вредного воздействия.

Оказалось, что правильный рацион может спасти человека в том числе от таких опасных и страшных болезней, как инсульт и диабет второго типа.

Выяснилось, что магний снижает развитие этих недугов, а также избавляет от ишемической болезни сердца,

поэтому продукты с магнием могут быть особенно полезны для профилактики заболеваний.

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В рамках своего эксперимента ученые провели анализ данных нескольких десятков исследований, участниками которых стали около миллиона респондентов. Так,

все продукты, которые содержат магний, позволяют на 26% снизить вероятность развитие диабета второго типа, а риск инсульта снижается на 12%,

при этом шансы получить ишемию сердца уменьшаются на 10%.

Такой результат можно получить, если употреблять регулярно всего на 0,1 процента больше магния. По данным ученых, суточная норма потребляемого вещества составляет от 0,5 до 0,75 грамма.

Отметим, что магний содержат овощи (шпинат, капуста, морковь). Также он содержится в орехах и крупах, например, гречке, овсянке и пшене.

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