Ученые рассказали, какие продукты предотвращают инсульт и диабет

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by eekim

Китайские ученые сообщили, что в результате своего исследования они выяснили, какие продукты могут помочь в профилактике болезней, а какие, наоборот, опасны для здоровья.

Еще по этой теме

С давних времен известно, что правильное питание играет важную роль в поддержании здоровья человека и его молодости. Также было доказано, что некоторые продукты, наоборот, способны вызывать развитие разного рода болезней. Ученые решили выяснить, какие из продуктов стоит добавлять в свой рацион, чтобы защитить организм от болезней и разного рода вредного воздействия.

Оказалось, что правильный рацион может спасти человека в том числе от таких опасных и страшных болезней, как инсульт и диабет второго типа.

Выяснилось, что магний снижает развитие этих недугов, а также избавляет от ишемической болезни сердца,

поэтому продукты с магнием могут быть особенно полезны для профилактики заболеваний.

Реклама

В рамках своего эксперимента ученые провели анализ данных нескольких десятков исследований, участниками которых стали около миллиона респондентов. Так,

все продукты, которые содержат магний, позволяют на 26% снизить вероятность развитие диабета второго типа, а риск инсульта снижается на 12%,

при этом шансы получить ишемию сердца уменьшаются на 10%.

Такой результат можно получить, если употреблять регулярно всего на 0,1 процента больше магния. По данным ученых, суточная норма потребляемого вещества составляет от 0,5 до 0,75 грамма.

Отметим, что магний содержат овощи (шпинат, капуста, морковь). Также он содержится в орехах и крупах, например, гречке, овсянке и пшене.

Еще по этой теме
Вы не поверите: один продукт убивает и вирусы, и бактерии, и грибок!

Вы не поверите: один продукт убивает и вирусы, и бактерии, и грибок!

Рак умирает, когда вы употребляете эти 7 продуктов! Начните сегодня!

Рак умирает, когда вы употребляете эти 7 продуктов! Начните сегодня!

6 здоровых продуктов против рака, инфаркта и инсульта

6 здоровых продуктов против рака, инфаркта и инсульта


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 78900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 13000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 37000 EUR

reklama.vesti.lv

Петербуржец обошел весь мир пешком Hi-Tech

Петербуржец обошел весь мир пешком

SpaceX опубликовала видео поездки в испытательном тоннеле Hi-Tech

SpaceX опубликовала видео поездки в испытательном тоннеле

Страны Балтии в советские годы: вещи,о которых уже не помнят Новости

Страны Балтии в советские годы: вещи,о которых уже не помнят

Выловившую Трампа у туалета Тимошенко высмеяли в соцсетях Новости

Выловившую Трампа у туалета Тимошенко высмеяли в соцсетях

Интимное фото 47-летней Лопес наделало в Сети много шума Showbiz

Интимное фото 47-летней Лопес наделало в Сети много шума

Здоровье

Будьте здоровы!

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 230 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 380 EUR
Сдают tорговые площади, Центр
Сдают tорговые площади, Центр 5 500 EUR
Продают kвартиры, Юрмала
Продают kвартиры, Юрмала 50 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
DATU ANALĪTIĶI
DATU ANALĪTIĶI
BIROJA VADĪTĀJU
BIROJA VADĪTĀJU
ELEKTRIĶI-MEHĀNIĶI
ELEKTRIĶI-MEHĀNIĶI
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 