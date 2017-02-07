9 лекарств от гриппа, которые ученые признали «лжесредствами»

Журналисты подготовили перечень популярных гомеопатических препаратов, которые, с точки зрения РАН, должны продаваться с приставкой «лже».

Ранее Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук порекомендовала Минздраву РФ изъять из государственных клиник гомеопатические лекарства. Члены комиссии

подготовили меморандум «О лженаучности гомеопатии», где называют механизмы ее предполагаемого воздействия противоречащими «известным химическим, физическим и биологическим законам»,

отмечая, что «убедительные экспериментальные подтверждения ее эффективности отсутствуют».

Тем не менее в независимости от того, будут ли эти препараты изъяты из клиник, их все равно можно будет купить в аптеках.

ЧИТАЙ НА TVNET: Гомеопатия официально признана в России лженаукой

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На этом информационном фоне Лайф

составил список наиболее популярных гомеопатических препаратов в российских аптеках, которые люди активно покупают в период гриппа и простуды, но которые теперь должны продаваться с приставкой «лже»,

с точки зрения РАН.

Агри (токсикодендрон дуболистный, йодид мышьяка, аконит аптечный, лаконос американский, бриония)

Анаферон (аффинно очищенные антитела к человеческому интерферону гамма)

Афлубин (горечавка желтая, аконит аптечный, бриония двудомная, железа фосфат, молочная кислота)

Вибуркол (ромашка обыкновенная, белладонна, плантаго майор, солянум дулькамара, пульсатилла пратенсис)

Инфлюцид (аконит аптечный, переступень двудомный, посконник пронзеннолистный, гельземий вечнозеленый)

Оциллококцинум (экстракт печени и сердца барбарийской утки)

Циннабсин (красный сульфид ртути (циннабарис), дихромат калия, желтокорень канадский, цветки эхинацеи узколистной)

Энгистол (коллоидная сера)

Эргоферон (антитела к гамма-интерферону человека аффинно очищенные)

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